Ximo Puig se desmarca de los barones del PSOE y apoya los indultos a los presos del 'procés': "No hay otra vía"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado favorable a aprobar indultos a los presos condenados por el 'procés' independentista en Catalunya: "No hay otra vía que la cooperación, el diálogo y el reencuentro".

Con este apoyo a los posibles indultos del gobierno de Pedro Sánchez el presidente valenciano ha vuelto a desmarcarse de otros colegas socialistas como los presidentes de Castilla-la Mancha, Aragón o Extremadura, así como de veteranos dirigentes socialistas, reacios a este perdón. A todos ellos les ha pedido "la máxima confianza con el Gobierno".

Tras las declaraciones realizadas este jueves Puig ha vuelto a insistir este viernes en la cuestión en una entrevista en la Cadena Ser donde ha defendido al Ejecutivo asegurando: "Creo que el Gobierno tiene el derecho y la obligación de pilotar la recuperación del diálogo". Para ello "es fundamental la confianza en el gobierno", ha añadido. Y ha advertido de que se trata de "una cuestión de Estado", Puig ha recordado: "El gobierno anterior (el del PP de Mariano Rajoy) promovió la aplicación del 155 y la oposición y las comunidades apoyamos a Rajoy, como en anteriores ocasiones con el terrorismo".

Para el presidente valenciano "ahora es el tiempo de la política, el tiempo de la justicia ya fue". Entiende que "sí que ayuda que el Gobierno promueva los indultos" . "Creo que es una visión acertada, y más después de 4 años en la cárcel", ha dicho. Por otro lado, también señalaba que "habría que revisar los tipos que se han aplicado" a los líderes del proceso independentista.

Respecto de las formaciones independentistas aseguraba que se les debe exigir "un gesto", porque "sin coraje y sin convicciones no saldremos". El presidente valenciano ha criticado la crispación y ha asegurado: "Sin coraje y sin convicciones no saldremos; si nos anclamos en la bipolaridad, nos instalamos en el bloqueo y esto no ayuda".

Por ello ha pedido "empatizar" con Catalunya, y ha sostenido que "hay que respetar lo que votan los ciudadanos, en Catalunya y en Madrid". Crítico con la derecha ha asegurado que "no abrir espacios de diálogo no es alternativa" y que "las derechas españolas son muy irresponsables con su país".

Con todo, y apartando el informe del Tribunal Supremo que rechazaba dichos indultos, ha destacado también que es el Gobierno el que tiene que analizar la situación política. "Son los gobiernos los responsables de los indultos y tienen que entender las circunstancia que se dan". No obstante ha recordado que el Supremo "tomó un decisión, igual que la tomó con los condenados por el 23F", subrayando que "aquello sí fue un golpe de Estado".

Ximo Puig concluía recuperando su posición frente a lo que denomina el 'procés' de Madrid, y ha apuntado que es un "'procés' invisible, de recentralización e identitarismo negativo para la cohesión de España". Ha puesto como ejemplo que Madrid "se ha convertido en una aspiradora que ha afectado especialmente a sus comunidades vecinas. No puede ser que todo esté residenciado en Madrid, porque esto genera desafección".

"Esta partida Madrid-Catalunya a muchos españoles no nos interesa", ha lamentado Puig, y ha pedido "que este debate no oculte a las Españas".