Elon Musk al rescate: el fundador de Tesla desarrolla una cápsula subterránea para salvar a los niños atrapados en Tailandia

Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y Paypal, está decidido a colaborar en las tareas de rescate del equipo de fútbol infantil 'Los Jabalíes Salvajes' que junto a su entrenador, se encuentran atrapados en una cueva de Tailandia. La operación de rescate de los pequeños, que se está realizando a contrarreloj debido a la posibilidad de que siga lloviendo y aumente el nivel de agua en la cueva, mantiene a miles de personas en vilo por todo el mundo.

Ocho de los pequeños ya han sido liberados con la ayuda de un equipo de buzos profesionales internacionales, que han acompañado a los jóvenes futbolistas por pasajes extremadamente estrechos inundados por la lluvia.

Aquí es donde entra en juego Elon Musk. El pasado sábado, el multimillonario anunció a través de Twitter que ha mandado a un equipo de sus mejores ingenieros a Tailandia para ayudar en las tareas de rescate.

Según explicó Musk, "ingenieros de SpaceX y Boring Co. se dirigirán a Tailandia mañana para ver si pueden ser útiles al Gobierno. Probablemente hay muchas complejidades que son difíciles de apreciar sin estar ahí en persona".

A esa solicitud Musk respondió: "Supongo que el Gobierno tailandés tiene esto bajo control, pero estaría contento de ayudar si hay alguna forma de hacerlo".

