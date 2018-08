Jeremy Corbyn se escabulle seis veces cuando le preguntan si está a favor o en contra del Brexit

El periodista del canal británico Channel 4 solo podía hacerle una pregunta al líder laborista, Jeremy Corbyn, y la tenía clara: "¿Cree honestamente que Reino Unido está mejor fuera de la Unión Europea?". El encuentro se alargó más de lo esperado porque, ante las evasivas del político, el periodista le repitió seis veces la misma cuestión. Y se fue sin una respuesta satisfactoria.

"Do you honestly believe that Britain is better off outside of the EU?"



