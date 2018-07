Messi o Maradona, ¿quién se llevaría el Meme de Oro?

El Balón de Oro es un premio otorgado anualmente por la revista francesa especializada France Football y se considera como el mayor honor individual a nivel futbolístico del mundo. Juguemos a imaginar que Internet™ tuviera su propio premio al Meme de Oro. ¿Quién se lo llevaría? Muchas personas o incidentes serían candidatos, pero lo que está claro en el transcurso de este Mundial es que Messi y Maradona tendrían una disputa muy reñida.

Dejemos claro una cosa. El Meme de Oro no podría premiar a 'la mejor persona'. Tampoco entraría a discutir 'quién es mejor futbolista'. Es muy probable que tuviera que ser un premio diario y no anual. Los memes no atienden a razones. Las redes no se organizan a priori para decidir cuál será el objeto, sujeto o incidente que cada día se convierte en un generador descontrolado de imágenes manipuladas.

Tampoco entramos aquí a debatir 'quién es la persona más memetizable'. No es nuestra intención en eldiario.es ofender a los seguidores de otros futbolistas que también son fuente constante de imágenes para el jolgorio digital (sí, hablamos de Cristiano y nos dirigimos a las hordas de mourinhistas). Respect. Peace.

Esto es una competición especial. Aquí se premia a una cultura que ha sublimado el insulto hasta llevar la lengua hispanohablante a cotas insospechadas ("Cementerio de Canelones" podría ser un libro-ensayo sobre la evolución de la lengua dirigido por Elena Álvarez Mellado).

Es evidente que Maradona es un persona que suscita memes dada su absoluta extravagancia. El personaje ha suplantado tantas veces a la persona que es complicado saber quién es exactamente Maradona. Messi es un gran futbolista pero bastante discreto fuera de la cancha. Esta semana ambos han sido objeto de dos respectivas 'olas de memes'. Ambos partieron del agónico partido que jugó Argentina contra Nigeria en el que se clasificaron a pocos minutos del final gracias al gol de Rojo. Y tras el partido, la fábrica de memes se puso en marcha.

Maradona pasó el partido entero agitadísimo. Durante el partido llegaron incluso a retirarlo visiblemente afectado físicamente (probablemente por la ingesta de canelones o algo). Cuando Messi metió su gol, Maradona se fue al borde de su palco, cruzó los brazos, miró al cielo y agradeció a Dios. Parecía en trance. Como si su cerebro acabara de escribir la contraseña para acceder a la wifi de las instancias divinas.

Evidentemente, las redes no iban a dejar pasar esta oportunidad. Y la producción de memes fue excelsa.

A mi me divierten los memes de Maradona !!! pic.twitter.com/7bTrUKfOrU — Chirusita Power 💙 (@Chirusitapower) 27 de junio de 2018

Maradona ayer Dios del fútbol.

Maradona hoy Dios de los memes. pic.twitter.com/TXAoZ1W3sU — Sasel (@Saselandia) 26 de junio de 2018

Hola les traigo memes de Maradona. pic.twitter.com/7IYqjgA2ev — Pan Tostado (@enzodr10) 26 de junio de 2018

Aunque la FIFA solicitó a Maradona 'que se comportara' resulta complicado imaginárselo sentado discretamente mientras apoya a su equipo aplaudiendo con gesto señorial. Maradona siempre ha sido ruidoso, incluso cuando aún no se dudaba sobre su autocontrol. En 1990 y antes de un Italia-Argentina pidió a los napolitanos que no apoyaran a Italia "porque en el norte siempre ha habido mucho racismo con el sur". No se le puede acusar de ser un ' pecho frío'. Cosa que sí ocurre con Messi.

Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Con 5 Balones de oro y múltiples títulos individuales y colectivos, nadie cuestiona su valía. Quizás ahora que ya tiene 31 años, el único gran pero de su carrera deportiva podría ser la ausencia de un Mundial. En lo que desde luego también ha sido indiscutible es como generador de imágenes.

El otro día, tras el partido de Nigeria, una imagen se hizo viral. En ella podía verse a Messi rodeado de jugadores nigerianos. Sin embargo, en redes pronto repararon que se trataba de un montaje y que en la imagen original aparecían solamente dos jugadores encimando al astro argentino.

¿Que es un crack? Sí, ¿de los mejores de la historia? Por supuesto, ¿mejor que Maradona? De largo, ¿el mejor de Argentina? Obvio. Pero no caigan en esto, hay gente que necesita sí o sí subirlo un peldaño más del que está. pic.twitter.com/9yMwV6M02O — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) 27 de junio de 2018

En medio de un debate sobre la valía de Messi en la selección Argentina, parte de la red interpretó el montaje como una forma de ensalzar su ya de por sí excelsa imagen como futbolista. Y la reacción colectiva fue: "Aquí venimos a jugar". Y comenzó la fiesta.

Meme de Messi rodeado (1)

Meme de Messi rodeado (2)

Meme de Messi rodeado (3)

Ayer tras la eliminación las imágenes del adiós no se hicieron esperar. Esta simbolizaba muy bien lo que va a ocurrir en un contexto digital en cuánto pasen los días y la actualidad se centre en otras cosas.

Y los memes no se hicieron esperar. Adiós Messi. pic.twitter.com/5K6B5MD6AD — LaHistoria (@lahistoriaec) 30 de junio de 2018

Al final, lo que estamos viviendo es una especie de Nuevo Barroco. Un contexto cultural donde la superproducción de imágenes desborda continuamente el relato oficial de los hechos. Un contexto donde en ocasiones es complicado discernir qué representa a lo sucedido porque las imágenes hiperrepresentan o infrarepresentan los aconcetimientos al azaroso capricho de 'las redes'.

Donde parece que nada vale porque 'todo se hace por el LOL', en realidad sí que hay un debate constante sobre qué relato se ha de imponer. Por eso no nos cabe más que preguntarles a ustedes, la audiencia soberana de eldiario.es, ¿a quién le daríamos el Meme de Oro? ¿A Messi o a Maradona?