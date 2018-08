No Piques: una cuenta de Twitter que combate los titulares engañosos

Durante la celebración del Mundial de Fútbol se difundió una carta atribuida al seleccionador uruguayo Óscar Washington Tabárez en la que presuntamente afirmaba "De nada sirve ser campeones del mundo si nuestros jóvenes no saben dónde está Rusia, o porque en el seleccionado francés hay tantos jugadores nacidos en África. Es el momento de cumplir con lo prometido y llegar al 6% del PBI para la Educación Pública". El mensaje, coherente en sí mismo para quienes piensan que el fútbol profesional se ha convertido en un espectáculo de espaldas a lo social, fue compartido por miles de personas en redes sociales y publicado por cientos de medios de todo el mundo. Afortunadamente, existen cada vez más proyectos y personas preocupadas por verificar la veracidad de las noticias que consumimos y Maldito Bulo se encargó de desmentirlo (a raíz de la denuncia en Twitter de Tania Tabárez, periodista e hija del seleccionador uruguayo). Sin embargo, resulta cada vez más complicado discernir qué es real y qué fake.

You won't believe what Obama says in this video 😉 pic.twitter.com/n2KloCdF2G — BuzzFeed (@BuzzFeed) 17 de abril de 2018

Desde el Reuters Institute perteneciente a la universidad de Oxford llevaron a cabo un estudio ( Journalism, Media and Technology; Trends and predictions 2017) en el que podemos ver cómo el consumo de noticias falsas en Facebook se superpone al del periodismo convencional conforme se acercaba el día de las elecciones en Estados Unidos en 2016. Como indicaba Juan Luis Sánchez en "7 cosas que he aprendido en 100 debates sobre fake news" al margen de lo que consideremos 'noticia falsa' (y los peligros de legislar contra la libertad de información con la excusa de luchar contra éstas) el problema de fondo es la desinformación: " El grupo de alto nivel reunido por la Comisión Europea, donde participan los compañeros de Maldita.es, recomienda dejar de usar el término 'fake news'. Ellos prefieren hablar de diferentes fórmulas de desinformación". Ya sea de forma deliberada o por falta de tiempo para contrastar lo cierto es que se publican muchos contenidos que, o no tienen ninguna base factual o plantean un falso dilema para generar que la persona que está leyendo haga click y engrose el número de visitas que mostrar ante posibles anunciantes. Contra este fenómeno, cada vez más extendido, lucha "No Piques", una cuenta de Twitter gestionada colectivamente por un grupo de ciudadanos.

"La cuenta de Twitter la abrimos en agosto de 2016 como una prueba de concepto. Nos encontramos con una cuenta de Estados Unidos de nombre @SavedYouAClick que se dedicaba a exponer clickbaits e incluso iba más allá troleando de vez en cuando y haciendo humor y nos pareció una idea excelente. Así que con el espíritu del 'compartir es vivir' decidimos copiarla y ver cómo podría funcionar aquí algo así (...) Realmente pensamos que estas prácticas se están convirtiendo en un problema que atenta a nuestro derecho a recibir información veraz". El funcionamiento de la cuenta es sencillo: en cada tuit se da la información veraz que no muestra un titular o el contenido de una noticia. Nos ahorra clicks, tiempo y el estrés de plantearnos más preguntas de las que ya nos hacemos diariamente.

Lo que ocurre es que la encomiable tarea desmentir titulares engañosos lleva tiempo: "Es fácil darse cuenta de que, efectivamente, la gestión de esta cuenta se hace en ratos libres y no le podemos dedicar toda la atención deseada. Es activismo en nuestro tiempo libre". Sin embargo, las personas detrás del proyecto no buscan ningún rédito personal: "Hemos adoptado esta forma de hablar en primera persona del plural y de no decir nada de quién o quienes somos porque pensamos que lo importante es el proyecto y cómo se hace, y para nada la persona o personas que están detrás. De hecho nos parece que da igual quién lo haga. Nos consideramos unos meros intermediarios y ofrecemos posibilidades de participación a la comunidad que nos envía posibles clickbaits de forma abierta (mención de tuiter) o de forma privada (DMs) y nosotros los comprobamos y los publicamos o no. Esto lo hacemos entre todos". Su comunidad es muy activa y además de más de 17.000 seguidores actualmente cuentan con un formulario abierto para intentar automatizar y mejorar el proceso de filtrado. "Para nosotros la comunidad es muy importante (...) Por lo menos el 70% de lo que publicamos son aportaciones de la comunidad. Así que son ellos los que hacen este proyecto".

Preguntados ante la posibilidad de establecer posibles patrones o medios que puedan estar incurriendo más en prácticas de este tipo aseguran no tener datos claros, sobre todo porque la metodología de trabajo depende de su tiempo libre: "Nosotros no monitoreamos a todos los medios. Y mucho menos todo el tiempo, por lo que ese indicador tendría el sesgo de, por ejemplo, nuestro horario de comida (en el que solemos trabajar en este proyecto y ver el timeline)". Sin embargo, en los más de 800 tuits publicados y en su experiencia ya se empiezan a vislumbrar algunas conclusiones: "En la prensa deportiva el clickbait es muy habitual. Pero mucho. También vemos como en las redes sociales de grandes medios el fenómeno del clickbait se da en algunas secciones y en otras no".

En su hilo de presentación en Twitter hablan de que el objetivo de la iniciativa es dar a conocer el fenómeno del clickbait y ayudar a la alfabetización mediática y tecnológica: "Tenemos la obligación de alfabetizarnos y aprender. Y también tenemos que exigir que los medios indiquen claramente el contenido que está patrocinado o preguntarnos por qué ese presentador de informativos hace una publicidad que interrumpe el telediario y en la que va igual vestido que cuando nos cuenta las noticias. Esta nueva alfabetización, especialmente entre los más jóvenes, me parece una cuestión fundamental para poder mantener en el futuro una sociedad democrática y con un mínimo de pensamiento crítico. Y desde @No_Piques queremos, por lo menos, ayudar a abrir esa discusión".

Así que si crees que debemos tener un paisaje mediático limpio de titulares engañosos, que la ciudadanía debe formarse en leer críticamente los medios y que el activismo puede ayudarnos a mejorar el periodismo...esta vez sí, pica en No Piques.