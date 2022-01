Casado, en un pueblo de León: “Muchas veces no había agua y teníais que beber vino”

El presidente del PP ha vuelto a 'presumir' de orígenes rurales. Esta vez ha aprovechado la precampaña de las elecciones de Castilla y León. En Matadeón de los Oteros, en León, el pueblo de su padre, Pablo Casado ha comentado que se había tomado un vino a las 11.30 horas de la mañana y que había quienes "se extrañaban". Con ese ejemplo ha argumentado las "carencias" de determinados lugares de España en el pasado: "Muchas veces no había agua y teníais que beber vino –es verdad que con menos grados– y desayunabais sopa de ajo", ha expresado.

Casado, que se ha definido como alguien procedente de una "familia humilde" a la que "nunca le sobró" y que "estudió becado", ha enfatizado que, a pesar de la pobreza que había en el mundo rural, los habitantes de esas zonas estaban "orgullosos de su tierra" y ha señalado la importancia de "sentirse orgulloso" de los orígenes en "esta época afortunadamente de más abundancia y de más progreso".

Así, el líder del PP se ha dirigido a los habitantes de este pueblo leonés: "Yo estoy orgulloso de venir de Matadeón de los Oteros y de poder defender a los que seguís aquí, porque los que nos fuimos o se fueron, como mi padre, siguen muy orgullosos de sus orígenes", ha dicho.

Pero Pablo Casado no se ha centrado solo en las "carencias" de la España rural. El presidente del PP ha criticado que no se haya puesto en marcha por el momento la llamada "mochila austriaca", algo que asegura, apoya el Banco de España y defendía Calviño hace dos años. Así, ha argumentado que "ahora tenemos fondos europeos y que otros países la están poniendo en marcha". "Yo lo que le decía a Sánchez es 'oye, vamos a aprovecharlo. Arreglamos un problema casi, casi, casi de décadas en España, de que siempre tenemos más desempleo, hacemos esto, que tu ministra está de acuerdo, que el gobernador del Banco de España está de acuerdo y que en Europa lo están haciendo, nos lo paga Europa y nos dejamos de problemas".

Casado ha criticado que, en vez de poner esa medida en marcha, se destina dinero "a la Guerra Civil" o "al turismo de otras razas": "Será mejor emplear 10.000 millones de euros para que de aquí a 20 años se contrate a mucha gente, sobre todo jóvenes y mujeres, a estar dando un millón de euros para la Guerra Civil o no sé qué archivos que quieren digitalizar, otro millón de euros para el turismo de otras razas y otro millón de euros para las sedes sindicales".

El de este jueves no ha sido el primer acto en el que Casado ha decidido rodearse de animales. Hace dos semanas compareció en una explotación extensiva en Las Navas del Marqués (Ávila). Lo hizo para criticar las palabras del ministro de Consumo sobre la ganadería intensiva en una entrevista en The Guardian, aunque no escogió el entorno adecuado, pues Garzón se posicionó a favor de este modelo de explotación. El líder del PP, no obstante, defendió que está habiendo un "ataque" desde el Gobierno al sector primario.

También en noviembre del año pasado, Casado visitó otra explotación agraria y ganadera en Alcarrás (Lleida) y defendió que el Grupo Popular Europeo se comprometería a que los fondos de recuperación europeos incluyan partidas para el campo español.