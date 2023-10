El cómico egipcio Bassem Youssef ironiza sobre el conflicto en Gaza: “Israel advierte a los civiles antes de bombardearlos, ¡qué monada!”

La entrevista del humorista egipcio Bassem Youssef en el programa “Piers Morgan Uncensored” se está haciendo viral por los comentarios irónicos del cómico sobre el conflicto entre Palestina e Israel que exponen la difícil situación de los palestinos en la Franja de Gaza.

Aunque Youssef ya comenzó su intervención de manera sarcástica mencionando que la familia de su esposa reside en Gaza y que por eso reciben mucha información de segunda mano, su discurso pronto empezó a virar hacia el humor negro: “En los últimos tres días, no hemos podido comunicarnos con ellos. La comunicación se ha perdido, así que no sabemos cómo les está yendo, pero ya estamos acostumbrados”, explicó el humorista, que dijo estar acostumbrado a estos silencios porque “es muy repetitivo”.

“Es como si los palestinos fueran muy dramáticos, diciendo 'Oh, Israel nos está matando', pero nunca mueren. Siempre regresan. Son muy difíciles de matar. Lo sé porque estoy casado con una. He intentado matarla muchas veces, pero nunca lo consigo”, bromeó el entrevistado. “Traté de llegar a ella muchas veces, pero utiliza a nuestros hijos como escudos humanos. No puedo deshacerme de ella”, dijo Youssef con el rostro serio.

Este vídeo es oro molido, para ponerlo en bucle una vez tras otra. pic.twitter.com/yt6Go5C8vK — Diego E. Barros (@diegoebarros) 18 de octubre de 2023

En su extenso monólogo, Youssef también se burló de las Fuerzas de Defensa de Israel: “Aplaudo a Israel por hacer algo que ninguna fuerza militar en el mundo hace: advertir a los civiles antes de bombardearlos. Eso es una jodida monada”. Esta observación se vio seguida de una comparación del conflicto con lo que sucede al mismo tiempo en Ucrania, señalando que “con esta lógica, si las tropas rusas comenzaran a advertir a los ucranianos antes de bombardear sus casas, nos parecería bien Putin”.

El humorista quiso utilizar también la entrevista para lanzar una crítica al comentarista político conservador Ben Shapiro, que en una intervención previa en el mismo programa había dicho que “la única solución a la guerra es que Israel mate a tanta gente como sea posible para que lo que está sucediendo no vuelva a suceder”, a lo que Youssef respondió diciendo que “hasta ahora, más de 3.500 personas han sido asesinadas” y preguntado por “cuántas personas más necesitamos matar para que Ben Shapiro sea feliz”.

En este contexto, Piers Morgan le preguntó que haría si fuera israelí y si le hubiera sucedido esto, a lo que Youssef respondió: “Mataría a tanta gente como pudiera, porque el mundo me permite hacerlo”.