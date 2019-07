De aplicar el ojo por ojo a un etarra a los ataques a Valls: las polémicas tuiteras de Marcos de Quinto

Marcos de Quinto, exvicepresidente mundial de Coca-Cola y portavoz económico de Ciudadanos, ha criticado el homenaje en Oñati (Gipuzkoa) a Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de Ortega Lara. Este acto, junto a otro en Hernani, han sido llevados por el Gobierno ante la Fiscalía. Sin embargo, el dirigente de Ciudadanos fue un paso más allá y planteó en Twitter: "No se si 22 años en una cómoda prisión española, con toda la seguridad jurídica de nuestra democracia, equivale a 532 días de infierno, de 'corredor de la muerte'".

No se si 22 años en una cómoda prisión española, con toda la seguridad jurídica de nuestra democracia, equivale a 532 días de infierno, de “corredor de la muerte”, esperando cada día el tiro en la nuca, sin información y sin compañeros de celda. https://t.co/QjxAjtLkyM — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 28 July 2019

Cuando el periodista Antonio Maestre le ha consultado qué condena proponía para el etarra, De Quinto ha ido un paso más allá y ha sugerido "532 días en un zulo sin garantías de qué pueda sucederte".

¿Qué tal 532 “días” en un zulo sin garantías de que pueda sucederte? — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 28 July 2019

Más polémicas en Twitter

Desde que Albert Rivera anunciase su fichaje en marzo, De Quinto ha protagonizado varios enfrentamientos a través de Twitter. El 9 de junio se enfrentó a Manuel Valls, quien criticaba que los miembros de Ciudadanos se reunieran con Vox.

"¿Y no te preocupa que el PSOE coquetee con Bildu en Navarra? ¿O que anti-capitalistas o blanqueadores del chavismo pacten con socialistas o pidan un ministerio?", le respondió De Quinto. Además, le dedicó otros mensajes cuestionando que ofreciese sus votos a Colau.

¿Y no te preocupa que el PSOE coquetee con Bildu en Navarra? ¿O que anti-capitalistas o blanqueadores del chavismo pacten con socialistas o pidan un ministerio? ¿Normalidad democrática? https://t.co/eDUwt7KS6H — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 9 June 2019

La copa de su vino 'Quinta do Vale Meao'

Por el mismo tema, De Quinto también protagonizó un cruce con el ex dirigente de Convergencia, Ignasi Guardans. "Debe ser duro para Valls haber apoyado a Colau –de buena fe, no lo dudo– y ver ahora, en la fachada de la alcaldía, un lazo amarillo que insulta a nuestro estado democrático y a nuestro sistema judicial", escribió el pasado 18 de junio.

Guardans lo llamó "miserable", a lo que el diputado contraatacó rápidamente: "Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de 'Quinta do Vale Meao', me sirvo una copa y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti".

Debe ser duro para Valls haber apoyado a Colau -de buena fe, no lo dudo- y ver ahora, en la fachada de la alcaldía, un lazo amarillo que insulta a nuestro Estado Democrático y a nuestro Sistema Judicial.

Pobre hombre, sin querer se ha hecho complice de la infamia... — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 17 June 2019

Llamó a Iglesias "cómplice de la dictadura chavista"

El fichaje de Albert Rivera también ha cuestionado en las últimas semanas las negociaciones de Pedro Sánchez con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Parece que Sánchez va a pasar a la historia por ser el primer presidente de nuestro país en dar entrada al gobierno a un partido de ultra-izquierda, admirador y cómplice de la dictadura chavista", escribió.

Parece que Sánchez va a pasar a la historia por ser el primer presidente de nuestro país en dar entrada al gobierno a un partido de ultra-izquierda, admirador y cómplice de la dictadura chavista. ¿Dirá algo Macron al respecto? — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 20 July 2019

Hay quienes lejos de sentirse orgullosos de nuestra historia y de las gestas de nuestros antepasados, escupen sobre ella y sus protagonistas, al tiempo que veneran personajes -cuando menos controvertidos- como Mao, Fidel, Chavez, Lenin...

Y sin embargo, pretenden gobernar España. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 14 March 2019

Los cruces con trabajadores de Coca-Cola

Los comentarios y cruces tuiteros del diputado no son nuevos. Antes de entrar en política, De Quinto trabajó 35 años en Coca-Cola, donde llegó a ser vicepresidente.

Sin embargo, su gestión se vio opacada por sus controvertidas declaraciones sobre el ERE que había anunciado la empresa en 2014 . "El ERE está quitando privilegios a liberados que cobran 110.000 euros y solo trabajan 13 días al año: lamento descubrírtelo", fue uno de los tantos comentarios que realizó De Quinto sobre un conflicto que afectaba a más de 1.900 personas.

El ERE está quitando privilegios a liberados que cobran 110.000 euros y solo trabajan 13 días al año: lamento descubrírtelo @ivaancitoo22 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) April 1, 2014

Como consecuencia, un grupo de trabajadores vestidos de rojo intentó escrachar en 2017 la celebración de su boda con la soprano Angélica de la Riva con cánticos e insultos frente a la iglesia.

Fiel a su estilo, De Quinto se refirió a lo ocurrido por la red social, donde agradeció irónicamente a todos los participantes, incluso a los trabajadores, a quienes calificó de "payasos insultones".