La Guardia Civil detiene y multa a ritmo de 'Zorra' en TikTok: “Ya sé que no soy quien tú quieres”

La canción que representará a España en Eurovisión y ganadora del Benidorm Fest ha traído cola. 'Zorra' es considerada por algunas personas como himno feminista y empoderadora, criticada por otras por ser demasiado “moderna”, o incluso considerada ridícula de cara al resto de Europa. Parece que la Guardia Civil no está en el grupo de sus detractores, y así lo han mostrado en su nuevo vídeo. “Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé), entiendo que te desespere (lo sé), pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza”, suena de fondo mientras aparecen imágenes de controles de tráfico e incluso detenciones.

Al cuerpo parece que le ha venido como anillo al dedo los párrafos en los que reivindican ser una misma sin complejos. “Sé que que no soy quien tú quieres (lo sé); entiendo que te desespere (lo sé)”, se oye en TikTok con una secuencia de cortes que van desde los controles de tráfico rutinarios de los agentes a incluso, al final, la detención de un hombre al que pixelan la cara.

Eso sí, la Guardia Civil se ha dejado el estribillo de la canción —como le ha hecho notar una usuaria de la red social— y el motivo por el que se titula así: “Soy una zorra de postal”. Aunque sí han incluido varios emojis de zorros (zorras) en los comentarios.

El vídeo acumula ya cientos de miles de visualizaciones y cientos de comentarios, que van desde la incredulidad —“Esto será una broma”— hasta el aplauso: “Esta sí es mi Guardia Civil”, “que le suban el sueldo a quien hizo esto”.

Sobre el mensaje de la canción escribe este martes Ana Requena en elDiario.es:

“Cuando nos reapropiamos de estos términos -zorra, puta, maricón- le devolvemos la pelota a quien los escupe: señalamos sus sesgos y prejuicios, buscamos que la vergüenza cambie de bando y que sean ellos quienes tengan que dar las explicaciones. Pretendemos, ya no cambiar la etiqueta en sí, sino cuestionar los motivos y las ideas que hay detrás de esos conceptos para transformarlos”.