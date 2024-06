¿Lapsus o ‘peineta’ intencionada?: el gesto del líder el PSOE murciano a López Miras

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Murcia, Pepe Vélez, ha protagonizado un momento viral en la segunda jornada del debate del estado de la Región cuando, gesticulando durante su intervención de desde la tribuna, ha levantado el dedo medio de la mano derecha. En ese momento, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, ha empezado a preguntar desde su escaño a Vélez si le había hecho una ‘peineta’.

El gesto de Vélez se ha producido cuando el portavoz socialista terminaba de pronunciar esta frase “342 hectómetros cúbicos más han venido en los cinco años del gobierno actual, que en los cinco últimos años del Partido Popular. ‘Agua para todos”.

A las preguntas de López Miras, de si era una peineta. Vélez ha respondido “no, no ha sido, no ha sido. No se ponga nervioso”. En ese momento López Miras ha seguido interrumpiendo al portavoz socialista: “¿Me permite continuar, señor López Miras?

La presidenta de la Asamblea se ha visto obligada a intervenir y ha pedido silencio a sus señorías. Cuando por fin ha podido recuperar la palabra, Vélez se ha dirigido una última vez a López Miras: “De eso está usted pendiente, de esas chorradas”.

Vélez ya protagonizó un momento viral durante la campaña de las autonómicas, cuando durante una entrevista en La 7 Noticias de la cadena autonómica pretendió echar mano de ironía y afirmó: “A la sociedad murciana la llevan engañando 28 años, de una manera especial en estos cuatro últimos. Yo no le pido nada más que una cosa: que me dejen engañarla cuatro años a mí”.

Acto seguido, para intentar aclarar el mensaje añadió: “Yo les aseguro que se van a ver con un presidente que no les engaña, que cumple sus compromisos. Y entonces se darán cuenta de que hay otra forma de hacer política, que es con la verdad”. Era demasiado tarde y sus palabras iniciales ya circulaban por las redes sociales.

Una ‘peineta’ en Castilla y León

La de la Asamblea de Murcia no es la primera polémica sobre ‘peinetas’ parlamentarias. En marzo de 2023 el PSOE en las Cortes de Castilla y León acusó al presidente de esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, de haber hecho una peineta hacia su bancada.

La imagen, recogida por la Agencia EFE, correspondía al momento en que Mañueco abandonase el hemiciclo después de que la diputada socialista que estaba interviniendo le reprochase su falta de interés al estar de pie hablando con compañeros de bancada mientras ella comparecía.