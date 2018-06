La carta de una madre separada de su hijo en la frontera de Estados Unidos: "Quiero que sepas que no te he abandonado"

La separación de hijos y padres migrantes en la frontera de EEUU está dejando testimonios, sonidos e imágenes desgarradoras. Una de ellas ha sido la carta de una madre a su hijo después de que fueran separados hace al menos dos semanas, en la que le asegura que pronto estarán juntos de nuevo.

El texto ha sido escrito por una mujer llamada Levis, que se dirige a su hijo Samir para intentar tranquilizarle. La carta se ha viralizado tras haber sido desvelada por Michael Avenatti, un abogado estadounidense que representa a Levis. Según él, ella está "aterrorizada" por lo ocurrido después de que le quitaran a su hijo bajo el pretexto de que se lo llevaban a darle un baño.

"Quiero que sepas que no te he abandonado. Mamá aquí está y pienso mucho en ti, cuando me despierto lo primero que hago es pensar en tus ojos, y sentir, así, tus abrazos, que me das en la mañana y sentir besos hijo mío", escribe Levis, cuyas palabras han sido traducidas en Twitter por su abogado para que lleguen a más estadounidenses.

La madre también le cuenta al niño detalles como que su perra ha tenido cachorros: "Cuando salgamos ya estarán bien grandotes", le señala, a lo que añade que tras solucionar su situación le llevará "al acuario, como lo prometí". La carta finaliza con dibujos de Levis, que firma como "tu madre tu guerrera".

Esta carta ha despertado múltiples reacciones, todas ellas lamentando lo ocurrido a esta familia y lo dura que resulta leer eso de una madre separada de su hijo.

"I miss the hugs you give me every morning... But I'm a warrior... I love you with all my soul. Kisses. Little kisses on your forehead." And the drawing at the end.



