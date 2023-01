Marcos de Quinto, de las quinielas para la moción de censura de Vox a defender el 'Cara al Sol': “¿Por qué no se puede cantar y La Internacional sí?”

Si hubiera que definir a Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos y ex directivo de Coca-Cola, “neutral” no sería precisamente el adjetivo más adecuado. Este miércoles sus palabras han vuelto a generar polémica después de que publicara en Twitter un mensaje en el que equipara el himno falangista ‘Cara al sol’ a ‘La internacional’, considerada como la canción más famosa del movimiento obrero: “A ver quién me explica por qué cantar ”La Internacional“ (himno totalitario del régimen que tantas muertes causó) no solo está permitido, sino que lo canta gente de este gobierno, y otra gente no puede entonar lo que cantaban quienes lo combatieron”, ha escrito en la red social.

A ver quien me explica por qué cantar “La Internacional” (himno totalitario del régimen que tantas muertes causó) no solo está permitido, sino que lo canta gente de este gobierno, y otra gente no puede entonar lo que cantaban quienes lo combatieron.https://t.co/mZ6aenCa7n — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 3 de enero de 2023

Tras su mensaje, el propio De Quinto ha aclarado a continuación en otro tuit que no es “ni comunista ni falangista” y se ha definido como “liberal”, para después añadir: “No entiendo cómo se puede blanquear y elevar a los altares a unos y estigmatizar y arrojar a los infiernos a otros sin un mínimo de ecuanimidad y objetividad histórica”.

Las declaraciones de De Quinto se producen después de que este martes el Partido Popular de Castilla-La Mancha abriera un expediente informativo al militante y excandidato a la Alcaldía de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Jaime Celada, quien fue grabado cantando el 'Cara al sol' haciendo el saludo fascista con el brazo derecho levantado en un restaurante. El vídeo con las imágenes de Celada circuló en redes sociales durante el pasado fin de semana.

Los hechos han sido condenados tanto por asociaciones de memoria histórica como por el grupo municipal de Unidas Podemos Izquierda Unida, que además ha pedido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que aclare si lo sucedido puede suponer una infracción, dentro del marco de la Ley de Memoria.

Críticas a De Quinto

Han sido muchos los usuarios de Twitter que han criticado sus palabras al comparar el himno de la Falange con 'La Internacional'.

Es un himno de los movimientos sociales que lograron para los trabajadores del mundo entero los derechos que tienen hoy, no el himno de ningún régimen. Explicado. — teachingestoy (@Oscarteach) 4 de enero de 2023

La Internacional es el himno del Movimiento Obrero. El Cara al Sol es un himno fascista y de golpistas. Si no ve la diferencia, tiene un problema — Boquerón en Vinagre ۞ (@PalaciosChaves) 3 de enero de 2023

Con todo, resulta curioso que De Quinto sea uno de los nombres que ha considerado Vox como posible candidato "independiente" para liderar la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la que amenaza la formación ultraderechista.

En esa lista de candidatos también figuran, entre otros, Rosa Díez, Joaquín Leguina, Alejo Vidal Quadras, Carlos García Adanero, Cayetana Álvarez de Toledo o Nicolás Redondo Terrreros, hijo del histórico líder sindical de UGT, fallecido este martes a los 95 años.