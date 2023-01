Piden a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que aclare si cantar el 'Cara al sol' puede suponer infracción

El grupo de Unidas Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha enviado un escrito a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática después de que el edil del PP de la localidad, Jaime Celada, haya sido grabado cantando el himno falangista 'Cara al sol'. En el escrito, se solicita al Gobierno de España que aclare si estos hechos pueden suponer una infracción, de las que habla el artículo 38 de la ley 20/2022 de Memoria Democrática. El PP de Castilla-La Mancha ha anunciado ya la apertura de un expediente contra Celada. El escrito se presentó en la Subdelegación de Gobierno de Guadalajara.

El grupo explica que el 1 de enero se hizo público en Twitte rel vídeo en el que se ve a Celada cantando el himno con el brazo alzado en un gesto fascista en el restaurante Bureo. En el vídeo se puede escuchar cómo es el sonido del local el que reproduce el himno de la Falange, describe el escrito. “Así mismo se puede observar a varias personas realizando el saludo fascista con el brazo en alto y la mano extendida mientras cantan la canción antes referida”.

También señalan que el video fue grabado el día 31 de diciembre de 2022 y se “desconoce el autor”. Además, que se puede identificar al concejal y portavoz del PP en Cabanillas del Campo.

“Este hecho es un escándalo”

El Foro por la Memoria ha apoyado el escrito “en su totalidad” y añaden que es una “buena noticia” que se haya iniciado un expediente por parte del Partido Popular. “Este hecho es un escándalo, una vergüenza para todos los demócratas”, aseguran desde el colectivo memorialista. Además, recalcan que “no se puede apelar” a que es un acto en el ámbito privado, porque “la ley no se puede incumplir en el ámbito privado”.

Además, han resaltado que el que un edil cante el himno falangista es un “grave desprecio” a las víctimas de la dictadura. “Lo grave es que es un cargo público que ha jurado acatar la Constitución, haga ese tipo de actos de exhaltación de una dictadura”, resaltan desde el Foro. Además, señalan que “sería impensable” que un representante público en Alemania salga en un vídeo haciendo el saludo fascista en Alemania. “Su dimisión inmediata no seria motivo de discusión ni un minuto”, recalcan. “Habalmos de los valores democráticos que son la base de nuestra convivencia. Este tipo de actos atacan nuestra convivencia democrática”, recalcan.

El alcalde: “Me preocupa que la imagen del municipio quede en entredicho”

El alcalde de Cabanillas, José García Salinas (PSOE) ha señalado que lo que “más le preocupa” es que la imagen de su municipio quede “en entredicho” debido a las repercusiones que está teniendo el vídeo del edil del PP. “Desde luego, nuestra sociedad es abierta, tolerante y moderada. Es un municipio que resalta y aquí cabe todo el mundo”, explica.

De este modo, ha asegurado que “se alegra” de que el PP haya roto su “silencio cómplice” de los últimos días al abrir un expediente a Celada. “Espero que pidan disculpas a vecinos y vecinas de Cabanillas, porque esto afecta a la imagen del municipio. ”Una dimisión ya no va a resolver nada, porque no parece que haya sido un error puntual, se ve que lo sentía“, asegura. ”Él [Jaime Celada] tendrá que dar explicaciones, porque sus valores se ven claramente“, recalca. Además, Salinas ha recordado que solía ser alcalde de la localidad y que hasta ahora iba a ser ”previsiblemente“ el candidato del PP a las elecciones de 2023. ”Pero si no han dicho nada, así seguirá“, concluye.