Miquel Montoro, contra el 'bullying': "¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? No es justo"

Miquel Montoro, el joven youtuber e instagramer de Mallorca, ha participado en la campaña de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) contra el acoso escolar 'Actuamos contra el bullying' a través de un vídeo donde relata su propia experiencia con el 'bullying': "Se reían de mí por cómo yo era", explica Miquel. "¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. El que se está riendo de ti es un cobarde porque tiene que hacer eso para ser más que tú", reflexiona en el vídeo difundido en las redes sociales de la Liga Endesa.

Miquel se hizo viral gracias a sus vídeos en el campo mallorquín, donde enseñaba con espontaneidad el día a día del mundo rural. Sus vídeos, con miles de reproducciones, lo ha llevado a diferentes programas en televisión e incluso a sacar su propio libro autobiográfico. El youtuber se emociona relatando su propia experiencia como víctima de acoso: "Un día vale, dos también, tres... Pero cuando hace cuatro años, ya lo pasas mal".

"¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente?"



"El que se está riendo de ti es un cobarde"



👏🏼👏🏼 @MiquelMontoro3 #ActuamosContraelBullying pic.twitter.com/wjb5VcwoKT — Liga Endesa (@ACBCOM) 4 de noviembre de 2021

Asimismo, el mallorquín lanza una reflexión para los centros educativos: "¿Por qué el que hace 'bullying' no es el que se va a otro cole?", se pregunta. "A veces parece que somos nosotros los culpables del 'bullying'", añade el joven en la campaña de la ACB, lanzada por el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Para Miquel, esas experiencias "te ayudan a decir aquí estoy yo, y tengo que mandar yo, no tengo que hacer lo que otras personas me digan", aunque hace un inciso: "A no ser que sea tu madre con un zapato en la mano. Eso no es 'bullying'", bromea.

El joven youtuber lanza un mensaje final para zanjar el vídeo: "Si sabes que alguien lo está pasando mal, actúa contra el 'bullying'. Ayuda a salir de esto, que es muy doloroso".