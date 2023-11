“Sánchez the dog is smarter because he’s a dog” o el reto de explicar quién es Perro Sanxe al mundo

Bruselas ha amanecido este viernes entendiendo un poquito mejor España. POLITICO, uno de los medios más importantes de la capital comunitaria, abría su última edición con un artículo titulado 'The Spanish dog has his day: How ‘Perro’ Sánchez won' (El perro español tiene su día: Cómo ganó 'Perro' Sánchez), una explicación detallada de la estrategia que permitió al líder socialista remontar en las elecciones generales del 23 de julio cuando todo el mundo daba por perdido su próximo mandato.

El texto explica cómo el giro en el manejo de la comunicación de Sánchez en las semanas previas a las elecciones fue clave para definir su resultado, pero este cambio de estrategia no se entiende sin mencionar el meme de 'Perro Sanxe', una idea que puede resultar compleja a la hora de explicarla fuera de nuestras fronteras.

Aitor Hernández-Morales, corresponsal de POLITICO en España y autor del artículo, explica a elDiario.es la importancia de enmarcar la política española para que se comprenda en el exterior y considera que “las elecciones no se entienden sin el fenómeno cultural”. “Cada país tiene sus cosas y en las elecciones influye mucho la cultura popular”, señala el periodista, que afirma que, desde el momento en el que los simpatizantes del PSOE hacen suyo el insulto de 'Perro' vertido durante tanto tiempo por la derecha, podemos decir que “es noticia”.

“Sánchez the dog is smarter because he’s a dog, not because he’s a Sánchez”, escribe Hernández-Morales como traducción de “Más sabe el Perro Sanxe por perro que por Sanxe”, una interpretación que se escapa de la literalidad y de la compleja explicación del refrán que dice “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. El autor tiene claro que meterse en el dicho popular sería confuso para el lector europeo medio y considera que el mensaje central del meme es, en resumen, que “este tipo es muy listo y no hay quien le pille”.

Los últimos comicios fueron “las elecciones del contexto añadido”, opina el periodista, que durante la campaña también se vio obligado a aclarar otras realidades que podían resultar incomprensibles en Europa, como la fotografía de Feijóo con Marcial Dorado. La historia de esta imagen que “tuvo un impacto significativo” en los días previos a las votaciones se daba por entendida en nuestro país, pero en los medios internacionales suponía una oportunidad para abordar “una perspectiva diferente” y acababa por tener impacto en España porque en Europa se estaba hablando de ello.