'Tú me subiste el alquiler': una versión del tema de C. Tangana para denunciar el problema de la vivienda

Los vecinos de Sant Antoni de Vilamajor, situado en la comarca del Vallés Oriental en la provincia de Barcelona, han sido testigos de cómo el precio del alquiler ha aumentado un 40% en la última década a pesar de ser un municipio de poco más de 6.000 habitantes. Los precios abusivos de la ciudad condal han provocado que sean muchas las personas que busquen una residencia en los municipios aledaños. En muchas ocasiones, los propietarios han visto este fenómeno como una oportunidad, al producirse un aumento de la demanda, lo que se ha traducido en aumentos de hasta 200 euros al mes para sus habitantes.

En un intento de dar respuesta social a esta realidad, varias decenas de personas comenzaron a reunirse hace dos años en el Sindicat de Poble de Vilamayor. Hoy, esta asociación vecinal ha publicado en redes sociales 'Tú me subiste el alquiler', un vídeo reivindicativo con el que pretenden visibilizar y denunciar que el drama de la vivienda ha llegado también al medio rural.

Al son de uno de los últimos temas de C. Tangana 'Tú me dejaste de querer', esta versión cambia la letra de desamor por la historia de muchos de los vecinos del pueblo a los que "les han subido el alquiler habiendo casas vacías". La canción combina el catalán y el castellano no solo para denunciar el precio de los inmuebles, sino para reivindicar la necesidad de sindicarse frente a este tipo de injusticias. En el vídeo, de más de tres minutos y medio aparecen, los protagonistas de esta realidad, vecinos y vecinas de todas las edades que están sufriendo el problema de la vivienda en sus propias carnes.

En sus camisetas se puede leer "Stop desnonaments": esta es una de las principales luchas del Sindicat de Poble de Vilamajor, acabar con los desahucios. De hecho, supone una de las principales motivaciones para lanzar este vídeo en el que llevan trabajando un año de la mano de profesionales del sector audiovisual y de sonido. Desde el Sindicat temen una avalancha de desahucios en el mes de septiembre, dado que la suspensión de las ejecuciones y lanzamientos aprobada por el Gobierno central vence el 9 de agosto de 2021.

Además, afirman que querían anticiparse a una posible campaña mediática en contra de los okupas como la que se dio el pasado verano, con una gran alarma social como resultado. El Sindicat ocupó o "recuperó", según describen, un edificio de 24 pisos propiedad de la Sareb, el 'banco malo', el pasado noviembre. Este hecho supuso un impulso y un avance la lucha de la asociación, dado que las viviendas se destinaron a familias vulnerables y jóvenes del pueblo que no podían emanciparse de otro modo.

El videoclip ya cuenta con más de tres mil reproducciones en YouTube y más de 400 interacciones en Twitter, aunque hacen uso de este conocido tema del cantante madrileño, se trata de una producción sin ánimo de lucro y con afán de denuncia.

💥🎶«TÚ ME SUBISTE EL ALQUILER», la cançó de l'estiu del moviment per l'habitatge.#TúMeSubisteElAlquilerhttps://t.co/3UZzvuRFgl — Sindicat de Poble de Vilamajor (@SdP_Vilamajor) 27 de junio de 2021

Sant Antoni de Vilamajor es solo una fotografía a pequeña escala del problema de la vivienda en Catalunya. Es la Comunidad con mayor aumento del precio del alquiler entre los meses de enero y marzo, de un 4'82% según datos de Idealista, y la segunda con los alquileres más caros después de Madrid, a pesar de la aprobación de la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de viviendas por parte del Gobierno autonómico.