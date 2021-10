"Tocaos las tetas", el mensaje de la diputada Aina Vidal a las mujeres en el día contra el cáncer de mama

"Tengo cáncer. Uno raro, extenso y agresivo", con estas palabras la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, informó en enero de 2020 de la enfermedad que padecía y por la que estuvo retirada durante meses de la primera línea de la política. Vidal regresó definitivamente al hemiciclo en octubre de 2020 y este martes, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, ha querido enviar, desde la sala de prensa de la Cámara Baja, un mensaje a todas las mujeres: "Tocaos las tetas"

"Quería empezar dirigiéndome a todas las mujeres de este país diciéndoles que por favor aprendan a tocarse las tetas. Que es muy importante. Es un grito que es necesario. Es una cuestión de aprendizaje, que es hasta divertido y nos puede salvar la salud y la vida. Es fundamental que desde todas las instituciones participemos de un conocimiento que salva vidas. Así que, por favor: tocaos las tetas", ha dicho la diputada.

Vidal tuvo que hacer pública su enfermedad en enero de 2020 porque su voto era fundamental en la votación de investidura de Pedro Sánchez. No pudo acudir a la Cámara el día de la primera votación, el domingo 5 de enero de 2020, pero sí lo hizo el martes 7 de enero. "El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación. Ganaremos un Gobierno, uno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que brama por recuperar la justicia social. Un Gobierno que ponga la vida en el centro", dijo entonces.

Además, aseguró estar "en buenas manos" y defendió el trabajo del personal de la Sanidad Publica: "No dudo que harán todo lo que puedan, como por cualquier otro".