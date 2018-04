La viceconsejera de Presidencia de Cifuentes se indigna porque "gente sin títulos" hable del caso del máster

Al PP le indigna que gente "sin títulos" critique a Cristina Cifuentes por el caso de su máster. Por eso no se callarán que políticos de otros partidos que "ni han pisado la universidad o se han lucrado de ella" señalen las irregularidades del posgrado de la presidenta madrileña. Así lo ha anunciado en Twitter Isabel Díaz Ayuso, actual viceconsejera de Presidencia y Justicia, intentando equiparar a quien no ha terminado unos estudios con un posible título falsificado.

Posteriormente, la diputada madrileña ha matizado que su tuit no iba por la gente que no tiene estudios superiores: dice que se refería a los que "dicen tener títulos, como licenciaturas o doctorados, sin haber ido a la universidad".

Como me equivoqué escribiendo el tuit, acepto tener que explicar uno a uno que hablaba de gente que dice tener títulos, como licenciaturas o doctorados, sin haber ido a la Universidad. Tenerlos o no no te confiere ningún estatus, al menos eso opino yo.