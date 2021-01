"¿Qué hago yo ahora en Granada?". El Federico García Lorca de 22 años ya no concebía una vida lejos de Madrid. La moderna y rompedora Residencia de Estudiantes, donde trabaría una fértil amistad con Salvador Dalí, Buñuel o Pepín Bello, se había convertido en su casa. Por supuesto, mantenía —y siempre mantuvo— el brío andaluz corriendo por sus venas, pero, tal y como expuso a sus padres en una carta en 1920, "aquí [en Madrid] escribo, trabajo, leo, estudio. Este ambiente es maravilloso". Y eso que el chaval, pajarita siempre al cuello, escribió la misiva justo después del más estruendoso fracaso que se le recuerda y que lo asaltó cuando todavía no había pasado ni un año desde su llegada a la capital. El maleficio de la mariposa, la primera función que el granadino llevaba a escena —en el Teatro Eslava—, no gozó del favor del público y aguantó solo cuatro días en cartel. Pero eso era lo de menos. Así terminaba Federico la nota: "Yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio, que yo os respondo que volaré bien".

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión