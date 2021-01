Sentado en su sofá de piel marrón y rodeado por un halo de humo que le envuelve, Joaquín Sabina (Úbeda, 1949) mira nostálgico los tejados del centro de Madrid. No ha pisado la calle en toda la pandemia. Solo para casarse con Jimena, el amor de su vida, pero, desde la reclusión en su piso no ha parado de escribir sonetos para sobrellevar estos meses. "A mí todas esas cosas de la meditación trascendental, el zen y el encontrarse a uno mismo, nunca me han interesado nada. Lo que hago para ayudarme, aunque a veces me inmole, es escribir", comenta mientras se enciende otro cigarrillo. A pesar de todo, está feliz. Ha sellado su amor con la mujer que le ha querido incondicionalmente durante los últimos veinte años y la lesión en el hombro, fruto de un tropiezo en su último concierto en el WiZink Center, ya es historia.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión