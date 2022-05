elDiario.es abre una redacción propia en Illes Balears para reforzar su cobertura informativa

elDiario.es abre una nueva delegación en Illes Balears, dirigida por Angy Galvín. La edición cuenta con una redacción propia en Palma (Mallorca) y está formada por dos periodistas, un comercial y una red de redactores que colaborarán regularmente para cubrir la actualidad de Menorca, Ibiza y Formentera.

Angy Galvín ha trabajado durante cinco años en la redacción de elDiario.es en Madrid, donde ha desarrollado tareas de Portada y Edición, a la vez que escribía artículos puntuales sobre el archipiélago. Nacida en Palma, la nueva delegada de elDiario.es en las islas ha ejercicio como periodista en COPE Baleares y en Europa Press Baleares. Es doctora cum laude en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Junto a ella estará Esther Ballesteros, quien durante cuatro años ha colaborado como freelance para elDiario.es desde Mallorca. Ballesteros comenzó su andadura profesional en 2003 en Europa Press, coincidiendo con la puesta en marcha de su delegación balear, donde se especializó en el periodismo judicial mediante el seguimiento de causas de corrupción como el caso Nóos. Ha colaborado con Público, El Mundo y Vanity Fair.

Esta nueva edición propia de elDiario.es, creada desde cero, es una apuesta por reforzar el periodismo local, fundamental para comprender la realidad y para ofrecer un servicio público de calidad. Con la apertura de esta nueva delegación, elDiario.es tiene presencia en 15 Comunidades Autónomas, todas menos en La Rioja y Asturias, además de una cobertura especial de Madrid con la cabecera Somos; y de Córdoba, con Cordópolis.

