elDiario.es, nominado a los premios mundiales de periodismo de datos por cuarto año consecutivo

elDiario.es repite nominación a los Sigma Awards, los premios mundiales más prestigiosos de periodismo de datos, por el proyecto “España protege de forma desigual a las víctimas de violencia de género” publicado en 2023. Los galardones han incluido entre los mejores proyectos de periodismo de datos del año la investigación sobre la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género para obtener una orden de protección dependiendo del juzgado en el que denuncien, que analiza los datos de medio millón de órdenes de protección solicitadas desde 2005, juzgado por juzgado.

Los galardones Sigma Awards, herederos de los premios Data Journalism Awards, “destacan el mejor periodismo de datos hecho en todos los países” y son considerados los más prestigiosos del mundo. Junto a elDiario.es, otros medios internacionales como The New York Times, Pro Publica, Reuters, o The Economist también han recibido nominaciones por investigaciones periodísticas basadas en la visualización o el análisis de datos.

Los premios, apoyados por Google News Initiative, han seleccionado el trabajo de elDiario.es entre las más 600 postulaciones enviadas por medios de más de 80 países en todo el mundo. La cobertura de la unidad de datos de elDiario.es ya fue considerada por los galardones como una de las finalistas en 2020 (por el seguimiento de la pandemia de Covid-19), en 2021 y en 2022, por su proyecto de ciudades con datos del Catastro.

“España protege de forma desigual a las víctimas de violencia de género” es un proyecto periodístico que denuncia la desigualdad en la concesión de órdenes de protección a las víctimas de violencia machista en cada juzgado del sistema judicial español. Los datos muestran una clara desigualdad a la hora de considerar si una situación es de riesgo o no como para otorgar esa medida, lo que dibuja un mapa con muchas disparidades: hay jueces que aceptan la mayoría de solicitudes y otros que, al contrario, deniegan casi todas.

Además de elDiario.es, otros medios y periodistas españoles han sido nominados en los Sigma Awards. Entre los medios españoles, también han sido nominados Civio, por su investigación sobre el colapso del sistema de citas de la Seguridad Social, y RTVE, por su cobertura mediambiental de 2023.