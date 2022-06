Campeonato de España de Pádel Silla: Edorta de Anta y Christopher Triviño se hacen con la victoria

Edorta de Anta y Christopher Triviño se alzaron con la victoria en el Campeonato de España de Pádel Silla celebrado en las instalaciones del Club de Pádel Nuevo Jacaranda, de Jerez, tras vencer por 6-2, 6-3 a la pareja formada por Óscar Agea y Francisco Javier ‘Coco’ Bernal.

Agea y Bernal intentaron darlo todo ante el numeroso público asistente y entregado prácticamente en su mayoría a ellos, dada la cercanía de Jerez con la Sanlúcar natal de Bernal. Así, se dieron cita numerosos amigos y familiares del sanluqueño, que apoyaron en todo momento a una pareja que quizás se quedó con la sensación de haber desaprovechado una gran ocasión para haberse alzado con la victoria.

Y es que, la final fue menos reñida de lo previsto. Muchos creían que podría haberse ido a tres sets, pero finalmente se demostró el porqué De Anta y Triviño son hoy por hoy los mejores jugadores del circuito nacional de Pádel Silla, hasta el punto de no dar prácticamente opción a sus rivales.

Para Coco Bernal el sabor fue incluso más agridulce al coincidir esta final con su cumpleaños. Aun así, no faltó el “cumpleaños feliz”, cantado al unísono por la grada al finalizar el partido para endulzarle la derrota.

El sanluqueño, tras la final, reconocía que el de este domingo no había sido su mejor día: “La clave es que yo tenga la máxima confianza y hoy no la he sentido. No he terminado de entrar en el partido y en un encuentro así se nota, pero sabemos que les podemos ganar, como ya lo hemos hecho otras veces”.

En el lado contrario, el valenciano Christopher Triviño se mostraba eufórico tras este triunfo, sumando el cuarto Campeonato de España y elogiando a su compañero Edorta: “Para mí es un orgullo jugar con él, la mejor pareja del circuito profesional, y ya podemos decir que llevamos cuatro años seguidos siendo los números uno”.

En cuanto a la final en sí, Triviño reconoce que “ha sido más plácida de lo que pensábamos, creíamos que sería más disputada porque esta temporada hemos tenido finales muy largas contra ellos, de hasta tres horas, y más jugando Coco en casa. Quizás le ha podido pesar eso. A mí de hecho me pasó en Valencia. A veces te viene bien jugar en casa y otras no tanto”.

De otro lado, en el cuadro femenino Susana Rodríguez y Malu del Río se convertían en campeonas de España al ser las que más puntos obtuvieron durante toda la competición. Como se recordará, ha sido la primera vez que las mujeres disputaban el Campeonato de España de Pádel Silla y en esta ocasión, al ser solo cuatro las jugadoras en liza, se disputaba en la modalidad de todas contra todas, alternando de parejas durante el torneo.