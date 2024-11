Familias de Sevilla se plantan con fregonas en un colegio por la falta de limpieza: “A los niños les da asco”

“Los niños dicen que les da asco”. Así resume la madre de una alumna de infantil la “grave situación de suciedad” que acumula el CEIP Maestro José Fuentes, en Sevilla Este. “Huele mal, las papeleras no se recogen, el suelo está sucio y los baños también”, asegura a SevillaelDiario.es, horas antes de coger la fregona para plantarse a las puertas del colegio junto a otras familias que exigen una solución para este centro de alrededor de 900 estudiantes de Infantil y Primaria.

El problema que ha llevado a este grupo de madres y padres a convocar una protesta la tarde de este miércoles se remonta a meses atrás. Aunque las familias se percataron de la falta de limpieza a principios de octubre –al ver que “en las clases había más suciedad” y que los menores trasladaban en casa “que se aguantaban el pipí porque los baños están asquerosos”–, el equipo directivo les explicó que el centro venía sufriendo déficit de personal desde finales del curso pasado. Situación que se complicó a la vuelta de las vacaciones.

Desde entonces, la dirección del CEIP Maestro José Fuentes y las propias familias han estado reclamando recursos al Ayuntamiento de Sevilla (como administración responsable del mantenimiento de los colegios públicos), ya que de siete limpiadores que tiene asignado el centro, en mayo había cuatro –como denunciaron los propios trabajadores– y el curso arrancó con tres.

La dirección del centro confirma a este periódico que está en conversaciones con el Ayuntamiento para encontrar soluciones, pero ha declinado profundizar en la cuestión, insistiendo en que informará a la comunidad educativa de los avances que se vayan consiguiendo. Fuentes del Gobierno local aseguran, por su parte, que, desde este lunes, el colegio cuenta con cinco limpiadores en total, convirtiéndolo en “uno los colegios que más personal de limpieza tiene” en la capital. Además, se informa que la delegada municipal de Educación, Blanca Gastalver, ha visitado este martes el colegio para conocer su situación, precisamente el día antes de la manifestación que han convocado las familias.

Hartos de esperar

Ante “la falta de soluciones efectivas y urgentes” que llevaban semanas reivindicando, la junta directiva del AMPA remitió un comunicado a las familias a medidados de octubre, proponiéndoles que “cada clase designe voluntarios para participar en una jornada de limpieza que organizaremos próximamente” a modo de “acción reivindicativa”, como explicó a este periódico su presidente. Sin embargo, la asociación de madres y padres del alumnado ha decidido suspender las movilizaciones hasta que se celebre la reunión que ya tienen concertada con los responsables del Ayuntamiento.

Esa es la razón por la que el AMPA se ha desvinculado de la concentración de este miércoles, organizada por un grupo de familias por iniciativa propia. “Cansadas de esperar”, al menos 23 familias han decidido acudir este miércoles a las puertas del centro con productos de limpieza para visibilizar “el enfado y descontento” que llevan semanas arrastrando.

“No nos convence eso de esperar a ver los resultados del encuentro con el Ayuntamiento”, explica una madre que lamenta que el alumnado de Infantil y Primaria lleve demasiadas semanas conviviendo a diario con la basura que se acumula por el suelo, con restos de heces en los baños y con el hedor que desprenden las papeleras donde se agolpa la basura. “Los niños dicen que les da asco porque huele a pipí y a caca, las papeleras no se recogen, huele mal, todo se llena de papeles, no se recoge, no se limpia; hasta que no haya un niño que coja una infección no se van a dar cuenta de la gravedad del problema”, enfatiza.

Desde el Consistorio hispalense se confirma que el problema de mantenimiento en este colegio de Sevilla Este “lleva tiempo”. Al menos desde mayo se venía denunciando en las redes sociales la reducción de la plantilla de limpiadores. Según han podido saber las familias, tras la falta de limpieza hay un conflicto laboral entre los propios trabajadores y la administración local.

Hasta ahora, el Consistorio ha ofrecido como solución complementar la limpieza del colegio con grupos de trabajo de Lipasam que acudirían a limpiar el patio los fines de semana, como se hizo hace unas semanas. Sin embargo, las familias consideran que son medidas “insuficientes”, en la medida en que no abarcan la limpieza de las aulas de infantil ni el interior del edificio principal.

Más allá del CEIP Maestro José Fuentes

La “desesperación” de las madres y padres que han organizado este acto de protesta en el Maestro José Fuentes la comparten también familias de otros colegios de la capital, como el CEIP San Pablo, que también está planteándose movilizaciones. Este centro situado en el distrito San Pablo lleva casi un mes sin personal de conserjería y más de un año sufriendo los estragos del temporal que azotó la provincia en octubre de 2023.

Aquel episodio provocó que se desprendiera un trozo del techo del edificio de Infantil y aún no se ha arreglado. “En cualquier momento se cae”, teme Ada Iglesias, la presidenta del AMPA de este centro sevillano. “Hay humedades, goteras, los patios de hormigón están resquebrajándose por todos lados”, describe esta madre, arrastrando la preocupación en sus palabras.

“El colegio debería ser la segunda casa de los niños y, como mínimo, un lugar seguro, pero estamos sufriendo la total dejadez por parte de una administración que no para de repetir que los colegios son prioridad, pero no ha llevado a cabo ni una sola actuación en nuestro centro y ni tan siquiera efectúa el mantenimiento mínimo e indispensable de un edificio de responsabilidad municipal”, deplora Ada Iglesias, quien recuerda que las familias del CEIP San Pablo tuvieron que ponerse “manos a la obra” el curso pasado al ver que la maleza crecía descontrolada en el centro y los técnicos del Ayuntamiento no acudían a desbrozar.

Respaldo de la federación

Estos dos colegios de la ciudad cuentan con el respaldo de FAMPA Sevilla, organización que también anuncia que va a emprender acciones “porque ya es insostenible”, como traslada la vicepresidenta de FAMPA Sevilla, Rocío Begínez. “No se atienden a nuestras reivindicaciones como familias, falta personal de limpieza y de portería porque no se cubren las bajas ni las jubiliaciones y el equipo directivo tiene que andar abriendo y cerrando puertas”, puntualiza.

A pesar de que el equipo de José Luis Sanz anunció en febrero un plan de choque de limpieza en los centros públicos, “el estado actual de los colegios sigue siendo lamentable”, como asegura la representante de la federación de asociaciones de madres y padres en la ciudad hispalense. “Los centros sufren un deterioro que es consecuencia del abandono de muchos años, pero este equipo de Gobierno lleva un año pidiéndonos paciencia, hablando de herencia recibida y sin ejecutar un plan concreto ni ambicioso que solucione los problemas de mantenimiento y de limpieza”, asevera Begínez.

Por todo ello, familias del CEIP Maestro José Fuentes han tomado la iniciativa de protestar este miércoles para visibilizar un problema que resuena en otros colegios públicos.