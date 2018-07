Afectados por iDental reclaman ante Sanidad recuperar sus historias clínicas

Cientos de afectados por el fraude de las clínicas iDental se han concentrado hoy ante las puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar la recuperación de sus historias clínicas y un mayor control sobre estas franquicias que "hacen negocio con la salud de las personas".

Llegados desde distintas ciudades españolas, más de 300 personas se han manifestado bajo el lema "La Salud es un derecho de todos" y han conseguido ser recibidos por el secretario general de Sanidad, Ricardo Campos, la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, y la directora de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), Marta Natividad García.

Portavoces de los afectados han trasladado a los representantes del Ministerio de Sanidad la situación en la que han quedado tras el cierre de las clínicas iDental, muchos de ellos con tratamientos aún por concluir y con préstamos asumidos con financieras que les siguen exigiendo el pago de las cuotas.

En este sentido, Paula Aller, de la Plataforma de Afectados por las Clínicas Dentales (Afecade), ha explicado a los periodistas que junto a la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) han presentado ocho denuncias colectivas, que agrupan a más de 150 afectados, contra la clínica iDental por estafa.

Las denuncias, interpuestas en Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Valladolid y Las Palmas, tienen como objetivos "inmediatos" recuperar los historiales médicos de los afectados y suspender los pagos pendientes a las financieras hasta que haya una resolución judicial.

Hasta el momento, han conseguido recuperar los historiales de los 12.000 pacientes afectados en Valladolid, pero quieren conseguir el de todos para poder interponer denuncias por negligencias médicas y para que los pacientes puedan acudir a otro dentista y explicarle las intervenciones a las que se han sometido.

La representante de Afecade ha relatado algunas de las prácticas habituales en estas clínicas como que no se esterilizaba el instrumental, que los facultativos no llevaban guantes o que les ponían antifaz a los pacientes para que no vieran lo que les estaban haciendo.

"Sanidad y el Gobierno no puede permitir que clínicas como iDental le tomen el pelo a los españoles y se queden con su dinero", ha subrayado Aller, que ha insistido en que fraudes como éste no pueden volver a suceder.

Por su parte, la presidenta Asufin, Patricia Suárez, ha señalado que están a la espera de que la próxima semana les pueda recibir la nueva fiscal general del Estado para que coordine las denuncias presentadas contra las clínicas.

Ha pedido al Gobierno y a Sanidad que "tomen cartas en el asunto" para que este problema no se vuelva a repetir y que aporten una solución a todas las negligencias médicas y problemas que están teniendo los pacientes por los tratamientos "de baja calidad" a los que se han sometido.

También ha subrayado que trabajarán para que las financieras dejen de exigir el cobro de los créditos y ha señalado que cuentan con el testimonio de varios trabajadores de iDental que están dispuestos a hablar para que se sepan "las barbaridades que se han hecho en sus clínicas".

En cuanto al número de afectados, ha indicado que calculan que pueden alcanzar las 300.000 personas.

La representante de Afecade ha señalado, en este sentido, que hay muchos pacientes que habían concluido sus tratamientos y tiempo después están teniendo problemas como la rotura de piezas, caída de empastes, etc por lo que "es realmente complicado saber la envergadura del problema que vamos a tener con iDental".