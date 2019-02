Borrell subraya que fue el PP el que invitó al relator de la ONU que critica

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, subraya que fue el Gobierno de Rajoy el que invitó a España al relator especial de la ONU sobre minorías, visita que un senador del PP considera improcedente en un momento en que los partidos "que quieren romper España" pedían precisamente un relator para Cataluña.

El relator de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, realizó entre los días 14 y 25 del pasado enero una visita a España durante la que acudió a Madrid, el País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia para reunirse con altos funcionarios españoles y autonómicos, así como con representantes de la sociedad civil y de diversas minorías.

"No hace falta ningún relator que nos venga a contar cómo deben funcionar nuestras instituciones", ha proclamado el senador del PP Juan Soler-Espiauba en una pregunta dirigida a Borrell en el pleno de la Cámara Alta, tras definir a Fernand de Varennes como "un australiano que nos quiere decir cómo se gobierna" y "cómo funciona la división de poderes en España", algo, a su juicio, "de todo punto inadmisible".

"España es uno de los países del mundo con la democracia más contrastada y más perfecta", ha afirmado Soler-Espiauba, quien reclama "evitar el encuentro con relatores de este tipo" y se pregunta si su visita era "un ensayo" del Gobierno de Pedro Sánchez para "el famoso relator" que había "pactado con ERC" y para ver cómo se hacía "ese pago anticipado" con los "partidos separatistas".

El senador del PP ha criticado que De Varennes no se reuniera con la ONG Hablamos Español y que fuera recibido por "casi el 80 por ciento del Gobierno" socialista, así como por los Ejecutivos autonómicos de "algunas de las Comunidades afines ideológicamente al Gobierno", al tiempo que ha asegurado que el relator incluye en su informe provisional "afirmaciones de carácter vejatorio para España".

Borrell ha replicado que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que aceptó la visita del relator, cuya solicitud fue formulada en agosto de 2017, mientras que al Ejecutivo actual le ha correspondido ayudar a De Varennes "a programar su agenda oficial, que incluía distintos ministerios, el poder judicial, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, diputados y senadores".

Además, el ministro de Asuntos Exteriores ha precisado que el relator de la ONU "ha señalado con toda claridad en sus conclusiones preliminares que en España el poder judicial es independiente", algo "digno de ser puesto de relieve".

Después de hacer llegar a De Varennes sus observaciones y haberle indicado "claramente" que "en España no hay presos políticos" y "no hay nadie procesado por sus opiniones", el Ejecutivo socialista estará atento a las conclusiones definitivas del relator de la ONU para "aplicarlas en lo que sirvan" y "rechazar aquellas que consideremos que no se corresponden con la realidad de nuestro país".