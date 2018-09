Celaá desecha el informe de libros texto pese a críticas de Cs e inspectores

El Ministerio de Educación ha insistido hoy en dar carpetazo "por falta de rigor" al informe de la Alta Inspección sobre un posible adoctrinamiento en los libros de texto, en especial en los de Cataluña, a pesar de la petición de Ciudadanos para que se publique y de los inspectores para que se complete.

"¿Es descuido, falta de rigor o simplemente mala fe?" que sobre un mismo libro el documento de la Alta Inspección diga que se habla de la Constitución y luego más abajo se alegue lo contrario, se ha preguntado la ministra para argumentar sus críticas a este documento, encargado por su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo.

Lo ha dicho Celaá a preguntas de Ciudadanos durante el pleno del Congreso, donde ha recordado que Méndez de Vigo tampoco lo hizo público "probablemente por la misma razón".

La ministra ha criticado que el portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, le acuse de dejación de funciones sobre este tema y le ha recordado que el procedimiento ante una posible irregularidad en el contenido de un libro de texto es la denuncia ante los tribunales ordinarios pues la Constitución prohíbe la censura previa.

Ha recalcado que hace años se eliminó igualmente que Educación revisara de forma previa los libros.

La formación naranja ha afirmado que tanto Celaá como Méndez de Vigo han sido "negligentes" en este asunto y ha criticado que se tenga "raquítica y desnutrida" a la Alta Inspección.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, también se ha referido hoy al informe de la Alta Inspección asegurando que el Ministerio no le va a dar "más vueltas".

Habría que preguntar al anterior Gobierno por qué no lo asumió y no lo hizo público "cuando fueron ellos los que lo encargaron"; "algo debieron ver, aunque no me lo han dicho, que no les satisfizo", ha opinado el número dos del Ministerio.

Por su parte, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Jesús Marrodán, ha dicho a Efe que Celaá debería mandar completar el informe si cree que tiene "carencias" o "deficiencias", nombrando para ello a una comisión o a alguien que las subsane.

Con un estudio terminado el Ministerio podría dar respuesta así a las quejas que lo provocaron y "no dejar las cosas a medias", ha argumentado Marrodán.

Además, el presidente de USIE ha aclarado que en el citado informe no han participado los inspectores educativos, sino los funcionarios docentes que trabajan en la Alta Inspección, un organismo que depende de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio.

El sindicato AMES ha sostenido por su lado que Méndez de Vigo "ignoró y ocultó" ese estudio de la Alta Inspección y ha solicitado a Celaá que tome "las medidas indispensables" para disipar cualquier duda sobre la independencia de su gestión "respecto a otras fuerzas políticas interesadas en que nada cambie en los libros de texto de nuestros niños y adolescentes".

Según AMES, el curso ha comenzado en Cataluña "con los mismos libros de texto" y, por ello, "el adoctrinamiento político partidista" en esta comunidad "sigue con la misma o mayor intensidad".

La ministra también se ha referido hoy en el Congreso a la educación concertada, a preguntas del PP, subrayando que no hay "alarma" en dichos centros, y ha rechazado que su Ministerio esté atacando la libertad de las familias de elegir la educación que quieren para sus hijos.

Y sobre la profesión docente, al ser interpelada por el PP, la ministra ha comentado que el Gobierno va a iniciar de "manera inmediata" un Foro de reflexión y debate sobre el profesorado.

Celaá ha abogado por tratar la formación inicial y permanente de los profesores, el acceso a la función docente y el modelo de carrera profesional.

Además, Educación ha informado de la puesta en marcha de un Programa de Estancias e Intercambio de profesorado para que docentes y directores de un centro visiten durante cinco días lectivos otro centro situado en otra comunidad autónoma con el fin de observar su labor educativa.