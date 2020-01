Comienza la manifestación en Puerto Rico para pedir dimisión de la gobernadora

Los manifestantes que piden la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por la mala gestión de la crisis de los terremotos, desatada tras salir a la luz que no se distribuyeron víveres almacenados en la zona afectada, comenzaron a concentrarse frente al Capitolio, sede del Legislativo.

Cientos de personas van acudiendo poco a poco a las cercanías del Capitolio, desde donde la marcha partirá para confluir en La Fortaleza, la sede del Ejecutivo, donde la Policía ha preparado un dispositivo para evitar incidentes.

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, y el jugador de béisbol Yadier Molina son los convocantes, a través de las redes sociales, de una marcha contra la gobernadora y también el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a quienes culpan de una mala gestión ante los terremotos que sacudieron la isla desde el 28 de diciembre.

Los convocantes acusan a los dos dirigentes de mala gestión en la crisis de los terremotos y de saber de la existencia de suministros que no se repartieron entre los damnificados.

Piden responsabilidades a Vázquez y Rivera Schatz por el hallazgo de un almacén de víveres localizado en la ciudad de Ponce, cuyos recursos, no se sabe bien por qué, no fueron utilizados para dar asistencia a los cerca de 4.000 damnificados por los terremotos que sacudieron la isla desde el pasado 28 de diciembre.

Las imágenes de personas en las calles, muchas de las cuales pernoctaban fuera de sus casas por temor a derrumbes más que por el hecho de que sus viviendas fueran dañadas, desataron la ira ante quienes denunciaron que el Gobierno no quiso repartir esos víveres, almacenados junto a las zonas más afectadas por los sismos.

Residente recurrió hoy a su cuenta en las redes sociales para animar a los manifestantes a llegar hasta el Capitolio, en una jornada en la que se prevén lluvias en San Juan.

"Estamos ready llueve, truene o relampaguee Todo el mundo, se van -los miembros del Gobierno-", señaló Residente en Instagram.

Junto a los cientos de manifestantes congregados se pudo ver a representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato de Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), entre otros.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, apoyó a través de un comunicado la manifestación convocada para pedir la salida de la gobernadora de la isla y del presidente del Senado por su gestión de la crisis de los terremotos,

"Si hay algo que nuestro país no tolera más es el abuso. Los huracanes Irma y María dejaron un saldo de más de 3.000 compatriotas muertos por la burocracia y la ineficacia de un Gobierno federal que no supo manejar la emergencia y un Gobierno local que no tuvo la valentía de reclamarle para defender a nuestra gente", subrayó Cruz en un comunicado.

Vázquez dijo por su parte que en su opinión no es necesario adelantar las elecciones, tal y como reclaman lo críticos de su gestión de la crisis de los terremotos, en especial tras descubrirse que no se distribuyeron los víveres disponibles en el área afectada.

"Creo que eso es una determinación que han planteado y le corresponde a la rama legislativa. Pero eso no es necesario", sostuvo.