Cospedal realizó un curso de posgrado con el catedrático responsable del falso máster de Cifuentes

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se matriculó en 2001 en un curso de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos que contaba como docente con Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público responsable del máster en el que se matriculó la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, según ha publicado El Español.

Según las fuentes del entorno de Cospedal citadas por este periódico, no llegó a terminar el curso porque "no tenía el tiempo que requiere una tesis". Estuvo matriculada cuando era subsecretaria de Administraciones Públicas y, según esta publicación, tuvo entre sus profesores a Álvarez Conde, el mismo catedrático que ha reconocido haber dado orden de falsificar el acta del examen de Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos, decidió suspender a Álvarez Conde como director del Instituto de Derecho Público el viernes. No hay acciones, de momento, en cuanto a su puesto de catedrático universitario.

Este docente también fue el tutor del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en el máster que realizó en 2008 y 2009 en la Universidad Rey Juan Carlos. Casado habría cursado un máster en Derecho Autonómico y Local, organizado por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo centro que organizaría el máster que, años más tarde, obtendría Cristina Cifuentes de manera fraudulenta.

La URJC toma el control del Instituto y audita el resto

Tras constatar las irregularidades detectadas en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público, y al margen del procedimiento iniciado por la Fiscalía, el rector ha anunciado la puesta en marcha de medidas para retomar "el control del funcionamiento" del organismo para esclarecer su gestión "académica y económica".

El Instituto de Derecho Público forma parte de la URJC, aunque goza de gran autonomía; tanta que llega a permitirle disfrutar de CIF propio. Al frente siempre ha estado Enrique Álvarez Conde. La investigación de eldiario.es sobre el título de Cristina Cifuentes ha desvelado una manera de actuar en el IDP en el que algunos alumnos podían obtener títulos con un esfuerzo académico escaso y los gestores del organismo conseguían más ingresos económicos.

En ese sentido, el rector ha abierto un expediente disciplinario a Álvarez Conde tras las irregularidades detectadas y después de que se haya negado a remitir la memoria de las actividades del Instituto, su gestión y sus cuentas a pesar de que se lo habían exigido. Álvarez Conde también ha sido suspendido en sus funciones como director del Instituto para evitar que interfiera en la investigación.