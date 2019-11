Un tritón y un sapo nunca vistos hasta ahora amplían el catálogo de anfibios en la península ibérica

Dos equipos de investigación, en los que participa Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) acaban de descubrir dos nuevas especies de anfibios en la península ibérica. Se trata del tritón ibérico meridional, Lissotriton maltzani, y el sapo partero mediterráneo, Alytes almogavarii.

Miradas a simple vista, no parecen muy diferentes a otras variedades ya conocidas, pero son de gran rareza, según cuentan los investigadores. Por fuera son parecidas. Sin embargo, los análisis moleculares realizados a estos anfibios confirman que muestran diferencias genéticas, por lo que conforman especies diferentes. Queda así ampliado el catálogo de la biodiversidad ibérica.

"La península ibérica es una de las áreas con mayor diversidad de especies de anfibios en toda Europa por su compleja historia geológica y por la larga historia evolutiva de los anfibios en la región, bien ilustrada por un importante registro fósil", indica Íñigo Martínez Solano, investigador del MNCN.

"La diversidad topográfica y climática de la península han sido el motor de numerosos procesos de aislamiento de diferentes especies animales y vegetales cuya evolución independiente ha dado lugar a la formación de especies endémicas", prosigue.

Evolución muy lenta

"Los anfibios se caracterizan porque, en general, su morfología evoluciona muy lentamente, de manera que, aunque a lo largo de su historia como especies independientes acumulen diferencias genéticas con respecto a especies emparentadas, su aspecto general se mantiene bastante similar. Por ello, la aplicación de marcadores moleculares al estudio de su historia evolutiva ha revelado la existencia de especies que habían pasado desapercibidas anteriormente", informa Martínez-Solano.

Las especies que muestran claramente diferencias entre sí presentan zonas de hibridación de escasos kilómetros de ancho, por lo que no tienden a reproducirse entre ellas, y si ocurre, la descendencia que obtienen es infértil. Sin embargo, cuando las zonas de hibridación son de cientos de kilómetros, no se encuentran barreras que limiten este cruce, lo que conlleva a que la aparición de nuevas especies no se complete.

Los estudios realizados afirman que se hallan territorios híbridos estrechos entre las dos nuevas especies encontradas y otras emparentadas, no obstante en ambos casos las diferencias genéticas son importantes y muestran la existencia de barreras, lo que reafirma que son especies independientes.