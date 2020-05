Qué puedes hacer y qué no en Madrid, Barcelona y Castilla y León aunque sigan en fase 0: tiendas sin cita, pero no reuniones

No han pasado de fase, pero sí vivirán una relajación en las restricciones a partir del lunes. La Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y las zonas de Castilla y León que no están en condiciones de pasar a la fase 1 de la desescalada –las capitales de provincias y las zonas de salud con ciudades– verán aliviadas algunas de las limitaciones impuestas desde la entrada en vigor del estado de alarma. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este domingo una orden en la que se especifican cuáles son las actividades permitidas en esta fase 0 atenuada en la que se queda un 30% de la población de España, al menos, una semana más.

En la práctica, lo que hace es extender algunos de los alivios previstos para la fase 1 ya detallados en una orden ministerial el pasado 9 de mayo. Se permite la apertura del pequeño comercio sin cita previa, de los museos o de las bibliotecas, pero no la vuelta a la actividad de las terrazas o las reuniones en grupos de diez personas que sí están habilitadas para el resto del país.

¿Qué tiendas abren y cómo?

Si en la fase 0 lo que estaba permitido era la apertura del comercio minorista con cita previa, ahora para los territorios que se mantienen en ella se elimina esta condición. Es decir, podrán abrir todos los locales y comercios de menos de 400 metros (o, en aplicación de los cambios en la fase 1 que también entran en vigor el lunes, aquellos más grandes que delimiten este perímetro), pero tendrán que cumplir con estrictas medidas de seguridad: el aforo permitido es del 30% y tiene que garantizarse una distancia mínima entre personas de dos metros. Todas las condiciones de higiene exigidas pueden consultarse aquí.

Los mercadillos de las ciudades al aire libre también pueden recuperar su actividad, siempre que así lo decidan los respectivos ayuntamientos. Hay una limitación al 25% de los puestos habituales y un tercio del aforo, si bien los consistorios pueden ampliar el espacio del que disponen para "que se produzca un espacio equivalente a la limitación", especifica el BOE. También se permite la apertura de las administraciones de lotería y de los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección de vehículos (ITV), centros de jardinería y viveros de plantas, pero, en estos casos sí, con cita previa.

¿Qué pasa con las terrazas?

Las terrazas no podrán abrir en la fase 0 atenuada, sino que es algo exclusivamente restringido para la fase 1.

¿Puedo ir a un hotel?

No. Al igual que ocurre con las terrazas, la vuelta a la actividad de los hoteles está prevista para la fase 1 y no estará operativa en aquellos territorios que aún permanecen en la etapa 0.

¿Cómo serán los entierros y las misas?

A los velatorios, en los que siempre deben mantenerse las medidas de seguridad, puede acudir un máximo de 15 personas para aquellos que se celebren al aire libre y de diez para los que lo hagan en instalaciones cerradas. La comitiva puede estar formada por un máximo de 15 personas entre familiares y conocidos, además de la persona que oficie o dirija el rito. Asimismo, se abren los lugares de culto, de nuevo respetando las medidas de higiene y protección, y siempre con un aforo que no sea superior a un tercio.

¿Puedo reunirme con mi familia o amigos?

No. A pesar de que en la fase 1 se permiten las reuniones de un máximo de diez personas en domicilios, al aire libre o en terrazas, este alivio social no está permitido en la fase 0.

¿Las franjas horarias siguen vigentes?

Sí, pero solo se mantienen para los paseos y el deporte, las permitidas también en la fase 0. El resto de nuevas actividades permitidas se podrán realizar a cualquier hora, sin que haya horquillas para mayores o niños. Es decir, el Gobierno permite ir a una terraza, o acudir a un museo o a una tienda de ropa sin límites horarios.

¿Para qué abren los colegios?

Esta fase 0 atenuada también permite abrir los centros educativos y los laboratorios universitarios para la "desinfección, acondicionamiento y la realización de funciones administrativas". Serán los directores los que determinen, concreta la orden, el personal docente y auxiliar necesario para llevar a cabo las tareas y siempre garantizando las medidas de higiene y la distancia física de seguridad de dos metros entre personas.

¿Y las instalaciones científicas?

También se permite la apertura de las entidades que desarrollen actividades de investigación científica y desarrollo que hubieran cerrado por la declaración del estado de alarma. En estas instalaciones se deben garantizar las medidas de seguridad e higiene mediante la desinfección "periódica". En todo caso, la orden recomienda que se fomente el teletrabajo para aquellos profesionales que puedan seguir manteniéndolo y se podrá establecer trabajo a turnos. También se pueden celebrar seminarios o congresos científicos, pero siempre manteniendo la distancia física exigida de dos metros.

¿Es posible moverse entre municipios?

No. Esta es una posibilidad para aquellos territorios que estén en fase 1, pero Madrid, el área metropolitana de Barcelona y parte de Castilla y León aún no han pasado de etapa y este no es uno de los alivios previstos por Sanidad para estos territorios.

¿Abren los servicios sociales?

Se permite la apertura de todos los centros recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. El objetivo, según especifica el BOE, es que se pueda dar atención a aquellos ciudadanos que lo necesiten, prestando especial atención a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

¿Qué pasa con las bibliotecas?

También se pueden acudir ya a las bibliotecas tanto para pedir prestados libros como para leer en la sala. Estos espacios tienen limitado su aforo al 30%, según la orden ministerial. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de sala para evitar que se toquen los libros. Los consultados "se depositarán en un lugar apartado" y separados entre sí durante al menos 14 días. No se permiten todavía las actividades de estudio en sala ni las actividades culturales. La premisa es que, de momento, las bibliotecas no pueden ser un sitio para permanecer. Tampoco estarán disponibles los ordenadores ni medios informáticos.

Además, los centros deben instalar "pantallas protectoras o mamparas cuando proceda", fijar marcas en el suelo para mantener la distancia en la atención al público y poner dispensadores de geles hidroalcohólicos en las zonas de acceso y contacto con el público. Las zonas no habilitadas deben estar cerradas y debidamente señalizadas y el responsable de la biblioteca debe garantizar que el menor número de trabajadores posible manipula los libros.

¿Y con los museos?

Los museos también podrán abrir sus instalaciones con un máximo de aforo del 30% para las visitas. Deben ser individuales o en grupo solo si se trata de una unidad familiar. En todo caso deben mantener la distancia de seguridad entre las personas. Las audioguías y dispositivos de uso táctil quedan fuera de uso por el elevado riesgo de contagio. Se recomienda la venta de entradas online y el servicio de consigna permanece cerrado.

Los museos deben instalar mamparas de protección en las taquillas o mostradores de información para impedir el contacto directo con los trabajadores y ubicar dispensadores de geles hidroalcohólicos en el acceso. Las instalaciones tienen que desinfectarse "periódicamente" valorando "que las superficies a tratar revistan o no de valor histórico o artístico" y adecuando el producto al bien cultural.

¿Vuelven los Centros Deportivos de Alto Rendimiento?

Sí. Sanidad permite también la apertura de los Centros Deportivos de Alto Rendimiento, donde los deportistas podrán acceder con un entrenador "en el caso que resulte necesario" con excepción de las personas con discapacidad o menores que requieren la presencia de un acompañante. Los deportistas tendrán que acudir al centro más cercano a su domicilio aunque si no hay en su provincia podrían desplazarse a otra con un justificante. Antes de que vuelvan a la actividad, deben disponer de medidas de seguridad e higiene.

En esta fase 0 atenuada se permite también a los clubes deportivos o Sociedades Anónimas Deportivas los entrenamientos "de tipo medio": tareas individualizadas de carácter físico y entrenamientos "tácticos" en grupos hasta un máximo de diez personas.

¿Abren los centros deportivos?

No. Sanidad no permite en la fase 0 atenuada la apertura de los centros deportivos que sí abren en la etapa 1. Eso sí, con cita previa y de forma individual.