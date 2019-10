Premio Nobel de Química para los desarrolladores de las baterías de litio recargables

El Nobel de Química 2019 es para John B. Goodenough (Alemania), M. Stanley Whittingham (Alemania) and Akira Yoshino (Japón) por el desarrollo de las baterías recargables de litio, ha anunciado la Real Academia Sueca de Ciencias. Se trata de un avance, explican, que "ha revolucionado nuestras vidas".

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg