Nobel de Física para los primeros descubridores de un exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol

El Premio Nobel de Física 2019 se ha otorgado a James Peebles (Canadá) "por sus descubrimientos teóricos en cosmología física", y a Michel Mayor y Didier Queloz (Suiza) "por el primer descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar", ha comunicado la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Lo resumen en que el Nobel de Física premia este año "las contribuciones a nuestra comprensión de la evolución del universo y del lugar de la Tierra en el cosmos".

La Academia añade que ambas investigaciones suponen "una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo" y "han cambiado para siempre nuestras concepciones sobre el mundo" y "nuestros ideas sobre el cosmos".

Sobre Peebles dicen que "su marco teórico, desarrollado a lo largo de dos décadas, es la base de nuestra comprensión moderna de la historia del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días". "Su marco teórico, desarrollado desde mediados de la década de 1960 –es doctor por la Universidad de Princeton, en EEUU–, es la base de nuestras ideas contemporáneas sobre el universo", escriben sobre Peebles. "Usando herramientas teóricas y cálculos, James Peebles pudo interpretar los rastros de la infancia del universo", destaca la nota.

Reconocen cómo gracias a los resultados de Peebles hoy sabemos que solo conocemos el 5% de lo que están constituido el universo, "las estrellas, los planetas, los árboles, y nosotros mismos". El 95% restante "es materia y energía oscura desconocida. Un misterio y reto para la física moderna".

Sobre Mayor y Queloz –doctores ambos por la Universidad de Génova– describen que, en 1995, cuando se produjo el hallazgo de un planeta dentro de la Vía Láctea pero fuera del sistema solar que orbitaba una estrella de tipo solar, la 51 Pegasi, "comenzaron una revolución en astronomía". Recuerdan además cómo fueron capaz de verla desde su Observatorio en la Haute-Provence, en el sur de Francia, "usando instrumentos precarios".

"Desde entonces se han encontrado más de 4.000 exoplanetas en la Vía Láctea. Desde entonces seguimos descubriendo nuevos mundos extraños, con una increíble riqueza de tamaños, formas y órbitas". Han transformado "nuestras ideas preconcebidas sobre los sistemas planetarios" y forzado a los científicos "a revisar sus teorías sobre los procesos físicos del origen de los planetas". Gracias los nuevos descubrimientos que ellos iniciaron algún día "podremos encontrar la respuesta a la eterna pregunta sobre si hay otras vidas ahí fuera".

