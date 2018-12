Pedro Sánchez recuerda en la ONU que el mundo no está cumpliendo con los objetivos contra el cambio climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este lunes en la sesión plenaria de la Cumbre del Clima que se celebra en Katowice (Polonia) para decir que "estamos lejos de los objetivos del Acuerdo [de París] de 2015". Sánchez ha pedido que se avance mediante la "reducción de emisiones" y la "transición justa" de la economía de manera que se contenga el calentamiento global en menos de 2ºC como establece el acuerdo de hace tres años. El presidente ha asegurado que planea mayores reducciones de CO2para España: un 37% en 2030 y un 90% respecto a las actuales.

El objetivo de París todavía parece inalcanzable si se miran las aportaciones que cada firmante del documento está dispuesto a implementar. Porque ese es uno de los punto claves de Katowice 2018: sacar una imagen fidedigna de cómo se está haciendo realidad la lucha global contra el cambio climático y preparar los siguientes esfuerzos de acuerdo a esta realidad. El presidente Sánchez ha insistido en que "es el momento de la multilateralidad" para evitar retrocesos como los anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, o el elegido nuevo líder de Brasil, Jair Bolsonaro. El líder del PSOE ha asegurado que su Gobierno prepara las condiciones para aportar 900 millones anuales a la financiación de la acción climática.

Aunque Pedro Sánchez ha reiterado la urgencia de abordar políticas climáticas que frenen el calentamiento global, las medidas concretas no acaban de llegar. La ley de cambio climático tiene el lastre de la reducida potencia parlamentaria el PSOE en el Congreso. La propuesta inicial del Ministerio para la Transición Económica no está aglutinando a los partidarios de una regulación ambiciosa. Y a los detractores les basta con sentarse a esperar que nada ocurra. El Gobierno tiene en el obligatorio Plan Integrado de Energía y Clima (que tiene que presentar antes de fin de año a la Comisión Europea), un instrumento más ágil para marcar líneas de política más claras.

Además, cada vez que se ha insinuado la necesidad de aplicar impuestos verdes para desincentivar el uso de combustibles fósiles en general y el gas-oil en particular se han vislumbrado resistencias. Incluso tras una declaraciones en este sentido del presidente Sánchez en agosto pasado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, habló de "globo sonda".

Sorpresa cinematográfica

Sánchez ha participado en un plenario reservado para los jefes de Estado y Gobierno. Y, aún así, la estrella y sorpresa ha sido el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger. El presidente austriaco, Alexander Van del Bellen, ha aprovechado su turno de palabra para llamar a la tribuna a Schwarzenegger quien ha abroncado a las delegaciones: "No tienen a todos los jugadores más fuertes en su equipo. Les falta los líderes locales, responsables del 75% de la acción climática", ha asegurado. Alargando su intervención más que cualquier otro participante, el actor ha hecho las veces de representante norteamericano al asegurar que se está cometiendo un error al decir que EEUU se ha quedado fuera de la lucha climática: "Mirad más allá de Washington. Mirad a los estados y las ciudades, a las instituciones académicas que todavía están dentro del Acuerdo de París". La organización no ha impedido su intervención, pero no la ha incluido, como con el resto de discursos, en la lista oficial publicada después.