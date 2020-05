Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó abruptamente una rueda de prensa este lunes tras una pregunta de una periodista asiático-americana. La reacción del dirigente ha generado polémica por las interpretaciones racistas de su respuesta: ella le preguntó por qué alardea a menudo de la capacidad de Estados Unidos para hacer test con respecto a otros países y él acabó respondiendo que preguntase "a China".

Según The Guardian, Weijia Jiang, corresponsal en la Casa Blanca de CBS News, cuestionó al presidente la relevancia de enfatizar tanto el liderazgo de Estados Unidos en test: "¿Por qué es una competición para usted si todos los días los ciudadanos siguen perdiendo sus vidas y vemos más casos?". Trump replicó que se están perdiendo vidas "en todas partes": "Quizá es una pregunta que deberías hacer a China. No me preguntes a mí. Pregunta a China. Si se lo preguntas a China, igual recibes una respuesta extraña".

Trump ends news conference amid clashes with journalists, after suggesting an Asian American reporter should "ask China" pic.twitter.com/4cmksFhfYu — The Washington Post (@washingtonpost) May 11, 2020

El turno de palabra continuó con otra periodista, pero Jiang interrumpió para preguntar a Trump por qué se lo decía a ella concretamente. "No se lo digo específicamente a nadie. Se lo diría a cualquiera que hiciera una pregunta asquerosa como esa". Momentos después dio la rueda de prensa por finalizada sin que nadie más pudiese preguntar.

Entretanto, las cifras de la pandemia no remiten en Estados Unidos, que se mantiene como el país más afectado por la enfermedad, con más de 1,3 millones de casos positivos y 80.000 muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.