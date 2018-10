VÍDEO | Un artista pinta la tumba de Franco al grito de "por la libertad y la reconciliación de todos los españoles"

El artista gallego Enrique Tenreiro ha pintado en la lápida del dictador el mensaje "por la libertad" en letras rojas

El incidente ha sucedido en el Valle de los Caídos. Tras los hechos, la Guardia Civil le está investigando por un delito de daños

"El cura que estaba allí me dijo que me iba a denunciar, y me amenazaron un par de franquistas. Pero lo he hecho por la reconciliación. Tengo un abuelo republicano y otro franquista", dice Tenreiro a eldiario.es