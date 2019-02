Víctimas del franquismo desmienten a la senadora del PP que se burló de la Memoria Histórica: "No hemos recibido ninguna explicación"

La presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), Silvia Navarro, desmiente a la senadora del PP, Ester Muñoz, que se burló de las víctimas del franquismo. "En ningún momento he recibido ninguna explicación ni nunca he entendido sus declaraciones", asegura Navarro a eldiario.es.

"15 millones para que ustedes desentierren unos huesos", dijo Ester Muñoz sobre el presupuesto para Memoria Histórica durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. Al terminar la sesión, matizó sus palabras diciendo que se refería a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y no a “la gente que está en las cunetas”.

Y tras la polémica, Ester Muñoz dijo que había hablado con una representante de los familiares de una asociación por la exhumación de republicanos, quien "entendió" sus explicaciones, según recogía una nota de la agencia EFE. Pero la presidenta del colectivo de víctimas del franquismo aludida niega tal extremo.

"Me he sentido utilizada", ratifica Silvia Navarro. "Lo que no puede ser es que intente manipular una conversación inocua para salir del paso de las graves declaraciones que hizo".

"Me refería a los huesos de Franco"

La senadora del PP envió unos mensajes a Navarro a través de WhatsApp en los que decía: "Supongo que estarás viendo las declaraciones mías de esta tarde. Solo quiero aclararte que me refería a los huesos de Franco, no de las víctimas". En un segundo texto seguía: "Me da igual lo que piense el resto, pero a ti quería explicártelo".

La presidenta de la asociación de víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos respondió: "estate tranquila. Ahora no te puedo llamar pero, si quieres, hablamos mañana".

Una llamada que, como confirma Silvia Navarro, nunca llegó a producirse. "Aparte de su comparecencia estelar en el Senado me encuentro con una noticia en la que dice que ha hablado conmigo y yo he entendido sus explicaciones y que le he dado la absolución, digamos, pero nunca me llamó y a cambio me encuentro que dice eso", manifiesta.

La visión de la senadora del PP "para nada se ajusta a la realidad", según Navarro. "No hemos hablado, ni me ha dado explicaciones ni la puedo entender", subraya.

Para la presidenta de la asociación de víctimas las declaraciones fueron "un insulto" dirigido a "personas que ya han sufrido bastante". La intervención, y la burla al presupuesto dedicado a Memoria Historia, "más que con ignorancia tiene que ver con cierta ideología que subyace detrás de esas palabras y que no debería estar tolerada en estos tiempos", dice.

La representante de AFPERV critica "las declaraciones de la senadora del PP Esther Muñoz a la agencia EFE en las que hace mención expresa" de la propia Silvia Navarro afirmando que habló con "una representante de una asociación por la exhumación de republicanos" y que esta "entendió" su rectificación.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos asegura que estas palabras "no se ajustan a la realidad, ya que en ningún momento existió tal conversación entre la senadora y yo", segun aclara en una nota de prensa.

"Entre nosotras sólo medió una comunicación vía WhatsApp en la que yo emplazaba a la senadora Muñoz a una conversación telefónica al día siguiente", sostiene. Y esta "conversación telefónica no se ha producido en ningún momento". Por este motivo, "desde nuestra asociación no podemos entender ni compartir, ni en el fondo ni en la forma, las afirmaciones y opiniones vertidas por la senadora durante su comparecencia ante el Senado". Y las afirmaciones posteriores de la senadora popular "constituyen nuestra opinión una manipulación del mensaje expresado por mí vía WhatsApp".

La situación "redunda en una ofensa y en una nueva falta de respecto a las víctimas del franquismo". Desde AFPERV emplazan a la senadora Ester Muñoz "a que estos hechos no se vuelvan a repetir y a que, en general, cesen las faltas de respeto a las víctimas".