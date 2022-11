César García Magán sustituye a Argüello como secretario general de la Conferencia Episcopal

No hubo sorpresas. Para la Iglesia española, no es tiempo de laicos, ni de mujeres en puestos de responsabilidad. Como se preveía, el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, acaba de ser elegido nuevo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal española. Su elección, que se venía barruntando incluso antes de que Luis Argüello anunciara su intención de renunciar al puesto, se produjo a primera hora de la mañana, y no dejó margen a la duda, imponiéndose en primera votación al auxiliar de Valencia, Arturo Ros; y al vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, el primer laico en entrar, siquiera formalmente, en la terna final de candidatos. El perfil del nuevo 'número 3' de la Iglesia española es el de un hombre muy conservador en lo político y lo doctrinal, pero con un especial don de gentes, que le ha hecho vencer, casi sin oposición, en la votación secreta de los obispos

El nuevo secretario general -que seguramente también ejercerá de portavoz, aunque se esperan cambios en este aspecto, que se conocerán en las próximas semanas-, tiene 60 años, y una gran experiencia en las relaciones Iglesia-Estado, que servirán de gran ayuda en un último año (habrá generales, como máximo, a finales de 2023) que se presenta crucial en los distintos frentes abiertos con el Gobierno Sánchez. Sus buenas relaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, favorecerán este proceso, que también tendrá que mirar hacia dentro, a la organización de la Casa de la Iglesia.

Magán es, desde enero, obispo auxiliar de Toledo, y que ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia entre los años 2009 y 2014. Estuvo al servicio de la Santa Sede desde 1991 a 2007, primero como oficial de la Secretaría de Estado (sección para los Asuntos Generales), a la vez que fue capellán de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor (1989-1998) y, posteriormente, secretario y consejero de las Nunciaturas Apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia.

Miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Canonistas desde 2021, es capellán de Su Santidad (2000) y prelado de Honor de Su Santidad (2005).

“Es sota, caballo, rey”, afirmaba en estos días un obispo, miembro de todos los organismos episcopales, que daba por hecho el que, hasta la fecha, resultaba el único candidato factible: César García Magán. El auxiliar de Toledo era, y es, para muchos, el mejor de los posibles, después de que Omella, Osoro y Barrio no quisieran ceder a sus segundos en sus respectivas diócesis. De hecho, el nombre de Magán lleva circulando meses, incluso antes del anuncio de la salida de Luis Argüello. Así ha sucedido finalmente.

