El chat con las instrucciones a las azafatas elegidas para Kuwait Airways: “Te darán un poco de tiempo para perder peso”

Diecisiete mujeres pasaron el proceso de selección que la empresa Meccti convocó en Madrid el pasado 5 de noviembre para contratar a personal de cabina para Kuwait Airways. El paso siguiente, según les comunicaron, era preparar la documentación y las fotos para, después, pasar un examen psicotécnico y una entrevista final en Kuwait. Algunas de las candidatas, según ha podido saber elDiario.es, ya están en el país del Golfo Pérsico. Otras continúan en España tramitando su documentación y reciben instrucciones de un reclutador a través de un grupo de Whatsapp al que ha podido acceder elDiario.es.

En el chat puede verse cómo el hombre, que se presenta por su nombre pero evita decir la empresa a la que pertenece, envía indicaciones y resuelve las dudas que lanzan las mujeres. Algunas de ellas tienen que ver con el “reporte final” que los reclutadores dieron a las candidatas seleccionadas al final del proceso en Madrid. En ese reporte, el reclutador explicaba personalmente a cada candidata qué tenía que cambiar físicamente antes de llegar a Kuwait.

Una de ellas pregunta en ese chat por ese reporte. “En el día del proceso me dijeron que tenía que perder algunos kilos para poder ir a la entrevista final en Kuwait. Perder esos kilos me llevará un tiempo, no quiero perderlos corriendo y poner en peligro mi salud. Me gustaría hacerlo adecuadamente. Por eso tengo algunas preguntas. ¿Es posible enviar los documentos para la visa una vez que consiga el peso deseable, ya que no puedo ir hasta entonces?”, escribe en el grupo. El reclutador le contesta que, una vez obtienen la visa, las candidatas van a Kuwait una o dos semanas después y que, una vez allí, “Kuwait Airways programará una entrevista” con ella. “Después de la entrevista personal, te darán un poco de tiempo para que pierdas peso y también la formación llevará algo de tiempo. Así que estoy seguro de que para entonces ya habrás perdido un par de kilos”, prosigue el reclutador.

La misma chica insiste más adelante sobre el tema, para asegurarse de que no hace falta que pierda el peso establecido antes de viajar a Kuwait. “Quiero estar segura sobre el peso porque en la entrevista me dijeron que lo tenía que perder antes de ir allí o no subiría al avión”, subraya. El reclutador contesta entonces que tanto el peso como “cualquier otra observación dada tiene que ser completada antes de la fecha del viaje”.

En otro momento distinto de la conversación, otra de las mujeres pide más información sobre cómo debe ser exactamente la fotografía de cuerpo entero que les han pedido. “¿Tiene que mostrar los dientes o no importa?”, pregunta. El reclutador responde: “Necesitamos una sonrisa grande y bonita”. Sin embargo, no fue este reclutador el que puso en marcha el grupo de Whatsapp sino otra persona que después, por motivos que no se aclaran en el chat, deja de estar a cargo. Esa persona también pidió en la conversación a varias de las azafatas “información sobre su peso” y los datos de altura y peso actual de otra de las mujeres seleccionadas.

Cambiar de corte de pelo antes de ir a Kuwait

Según ha podido saber elDiario.es, casi todas las candidatas que pasaron la fase de Madrid contaban con un report en el que figuraban los cambios físicos que tenían que resolver antes de llegar a Kuwait. Entre esos cambios estaba, por ejemplo, cambiar de corte de pelo, arreglarse los dientes con carillas dentales (unas fundas que cambian la forma, posición y calor de los dientes ) o perder peso. Los chats demuestran que las mujeres tenían que cumplir con esos objetivos antes de obtener la visa.

En varias ocasiones, el reclutador les insta en el chat a tener la documentación preparada lo antes posible. Entre esos documentos, tal y como menciona el hombre en la conversación, están el currículum en inglés, una copia del pasaporte, el certificado de estudios, el certificado de antecedentes penales y dos fotos, una tipo pasaporte y otra de cuerpo entero.

Prueba de VIH

Una vez las mujeres van enviando parte de la documentación, el reclutador les habla en el chat de los trámites que aún les quedan por hacer, como una prueba de VIH y hepatitis “de cualquier laboratorio u hospital”. Kuwait forma parte del reducido grupo de países que solicitan pruebas negativas de VIH para conceder visados largos y permisos de trabajo, como denuncia ONUSIDA. Según la organización, Kuwait puede deportar a las personas no nacionales que tengan VIH y prohíbe estancias cortas y largas a quienes sean portadoras. Además, el país solicita pruebas de VIH para conceder determinados permiso de estudio, trabajo o residencia.

Hasta ahora, elDiario.es ha revelado en exclusiva los testimonios de ocho mujeres que participaron en el proceso de selección de Meccti para Kuwait Airways el pasado 5 de noviembre de 2022. Las ocho relatan los comentarios ofensivos y las prácticas vejatorias que tuvieron lugar durante el proceso, y cuentan cómo las aspirantes tuvieron que quedarse en ropa interior y enseñar su dentadura. Una de ellas, además, fue eliminada del proceso en el último momento por ser negra. “Lo siento pero Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”.

Meccti, una empresa con varias sedes que no aclara cuál es su país de origen, publicita en su perfil de Instagram sus próximas convocatorias, como la de Yakarta (Indonesia) en enero, y también las pasadas, como la de Madrid el 5 de noviembre: el proceso de reclutamiento para Kuwait Airways especificaba algunos requisitos, como “altura y peso en proporción con una altura mínima de 160 cm”, “médicamente en buena forma, en disposición de pasar un reconocimiento médico en Kuwait” o “una excelente presentación en general”.

elDiario.es ha intentado durante semanas ponerse en contacto sin éxito tanto con Meccti como con Kuwait Airways a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales e incluso a través de la embajada de Kuwait en Madrid. Después de publicar la información, Meccti, a través del despacho Molins Defensa Penal, emitió un comunicado en el que desacreditaba los testimonios desvelados por este periódico y anunciaba acciones legales contra quienes siguieran difundiéndolos. Sin embargo, al día siguiente, después de una nueva información de elDiario.es, Meccti anunciaba una investigación interna y descargaba toda posible responsabilidad en una subcontrata, Meiservices Sarl, con base en Marruecos. La empresa, ha paralizado, además, sus procesos de selección en España “por prudencia”.

Meccti insiste en que fue esa empresa subcontratada la encargada del proceso de selección en Madrid. La documentación que ha podido consultar elDiario.es muestra cómo los correos electrónicos que recibieron las candidatas para confirmar que habían sido admitidas en el reclutamiento de Madrid están remitidos por una dirección de correo de RecruitCabinCrew.com, una página web que está vinculada con Meccti, y terminan con la firma 'Meccti Morocco'. Es justo la dirección de correo desde la que se emitió el comunicado de Meiservices Sarl.

