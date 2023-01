Hablan más azafatas que fueron a la selección para Kuwait Airways: “Me dijo que me echaba por el lunar de mi cara y que si me lo quitaba volviera”

Fue por un lunar en su cara. María Kucharek fue eliminada en el proceso de selección convocado en Madrid por Meccti para contratar azafatas para Kuwait Airways por el lunar de su cara, pero también porque su Índice de Masa Corporal (IMC) estaba “muy por encima del estándar de la aerolínea”. Así se lo dijo a María el reclutador. “Me sentí muy humillada por las palabras y las formas con las que lo dijo, la manera en que me miraba... me sentí muy menospreciada”, recuerda esta mujer, que tiene 24 años y quiere dar su nombre y apellido verdaderos. Ella, junto a Vanesa (nombre ficticio), se añaden a los seis testimonios que elDiario.es ha publicado en exclusiva durante los últimos días y que relatan el trato vejatorio y discriminatorio que sufrieron durante la selección.

Una empresa que selecciona azafatas de vuelo exigió a las candidatas quedarse en ropa interior en un proceso de selección

Más

Como casi todas las mujeres que hasta ahora han hablado para elDiario.es, María llegó al proceso de Meccti por un anuncio en Instagram. Envió su candidatura y al poco recibió el mail en el que le comunicaban que había sido aceptada y que la esperaban el día 5 de Madrid en el hotel Meliá Barajas de Madrid. Como actualmente vive en el extranjero, María compró un vuelo y pagó una noche de hotel para acudir a la selección.

La jornada comenzó entregando su currículum a la reclutadora y con un discurso del reclutador. Ella, como el resto de mujeres que acudieron, quedaron sorprendidas por la forma en la que el reclutador cargó contra otras aerolíneas. “Nos dio mala señal. También nos pareció mal que nos dijera que aquí nadie hablaba bien inglés, que por ser hispanohablantes no íbamos a hablar bien”. La primera prueba fue, precisamente, una exposición en inglés delante de todas las aspirantes. “Podíamos ver que el hombre miraba a las chicas de arriba a abajo, como si estuviera escaneándolas. La reclutadora no decía nada”, relata.

María quedó satisfecha con su prueba: “Varias compañeras me dijeron que había sido de las mejores, además vivo en un país en el que hablo todo el rato en inglés”. El resultado, sin embargo, no fue el que ella esperaba y le comunicaron que estaba eliminada. “Me quedé en shock y pregunté por qué. Me dijo que no hablaba perfectamente y que mi Índice de Masa Corporal no estaba acorde a los estándares de la empresa”, cuenta. María mide 1,68 y entonces pesaba 70 kilos, unas medidas que dan como resultado un IMC normal.

En una pausa María insistió, esta vez con la reclutadora, que después de consultar con su compañero le aseguró que el motivo real de la eliminación había sido su lunar. “En un momento en que el hombre salió de la sala le volví a preguntar, quería que me lo dijera a la cara. Entonces me dijo que mi inglés era una mierda, que mi IMC está muy por encima de los estándares de lo compañía y, después de insistirle, que la aerolínea no acepta personas con lunares o cicatrices. 'Si quieres quítate esa cosa de la cara y vuelves en enero', me soltó”, relata. Aquello ha afectado especialmente a María, que desde entonces ha bajado varios kilos y ha decidido quitarse el lunar de la cara. “Me hizo creer que nunca iba a tener trabajo en ninguna aerolínea”.

La versión que Meccti dio de lo sucedido en ese proceso de selección el 5 de noviembre de 2022 en Madrid cambió en 24 horas. Si el miércoles 4 de enero emitió un comunicado a través del despacho Molins Defensa Penal en el que desacreditaba los testimonios desvelados por elDiario.es y anunciaba acciones legales contra quienes siguieran difundiéndolos, al día siguiente, después de una nueva exclusiva de elDiario,es, anunciaba una investigación interna y descargaba toda posible responsabilidad en una subcontrata, Meiservices Sarl, con base en Marruecos. Ese día, Meiservices Sarl envió un escueto comunicado para asegurar que su personal actúa conforme a la legalidad pero que asumiría cualquier posible consecuencia por lo sucedido en sus procesos de selección. De momento, Meccti ha cancelado todos los procesos convocados en España.

“¿Comerías más?”

Vanesa (nombre ficticio) coincidió con María en el proceso de selección. Ella sí pasó a la fase en la que, una a una, las aspirantes que quedaban tenían que entrar en una sala. Pero antes, justo cuando se dirigía a su asiento tras salir a hablar inglés en público, el reclutador le lanzó en voz alta una pregunta: “Si te pedimos que comas más, ¿lo harías?”. “Nunca me habían preguntado nada parecido ni por asomo. Le dije algo como 'sí, claro'. Estaba como en shock”, recuerda ella. Con 26 años, tiene experiencia en una aerolínea y ha pasado otros procesos de selección, pero “ninguno parecido”. Los comentarios que el hombre hacía a otras chicas y que ella escuchó también se referían al peso, “eran despectivos, que debían bajar kilos”.

Superó la prueba de inglés y ya en la sala, a solas con la reclutadora, tuvo que quitarse la camisa y subirse la falda. “Entrábamos conforme nos iban llamando por nuestros nombres. Las chicas iban saliendo y diciendo que se habían tenido que subir el vestido o quitado la camisa... A mí me hizo quitarme la camisa entera, me quedé en sujetador, me hizo levantar los brazos, me vio un tatuaje pero me dijo que no pasaba nada porque no se veía. No entiendo entonces para qué me hacía hacer eso. Me miraba de cerca y me hizo también levantar la falda un poco”. Como otros testimonios recopilados por elDiario.es, también tuvo que abrir la boca y ver cómo la mujer examinaba su dentadura.

Una vez pasada esa prueba, los reclutadores volvieron a medir a varias chicas con las que tenían dudas y la altura que dio Vanesa fue de 1,59, a pesar de que en su certificado aeronáutico figura un 1,63. La altura mínima era de 1,60 así que Vanesa quedó eliminada por ese centímetro de menos.

Meccti insiste en que fue la subcontrata la encargada del proceso de selección en Madrid. La documentación que ha podido consultar elDiario.es muestra cómo los correos electrónicos que recibieron las candidatas para confirmar que habían sido admitidas en el proceso de selección de Madrid están remitidos por una dirección de correo de RecruitCabinCrew.com, una página web que está vinculada con Meccti, y terminan con la firma 'Meccti Morocco'. Es justo la dirección de correo desde la que se emitió el comunicado de Meiservices Sarl.

elDiario.es lleva semanas intentando contactar con la aerolínea Kuwait Airways a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y de la embajada de Kuwait en Madrid, pero no ha obtenido respuesta.

Si tienes más información sobre este caso o has vivido una situación similar, escríbenos a pistas@eldiario.es