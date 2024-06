Dos activistas climáticos detenidos tras rociar con pintura naranja el monumento de Stonehenge

Dos activistas del grupo ecologista Just Stop Oil han sido detenidos este miércoles después de rociar con pintura naranja en polvo el famoso monumento megalítico de Stonehenge en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. El grupo exige que el gobierno entrante del Reino Unido, que se votará el próximo 4 de julio, se comprometa a trabajar con otros gobiernos para acordar un plan equitativo y legalmente vinculante para poner fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030.

Los hechos ocurrieron este viernes, un día antes de la celebración del solsticio de verano en la que miles de personas descienden tradicionalmente al lugar, ante testigos que visitaban el monumento y que intentaron intervenir, según muestra el vídeo difundido por el propio grupo en su página web y en las redes sociales.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha condenado el acto como un “lamentable acto de vandalismo”, durante la campaña electoral en el Reino Unido, y ha tachado a la Just Stop Oil de “disgrace” (vergüenza) en su cuenta de Twitter.

La acción ecologista se produce en días después de que el Partido Laborista se volviera a comprometer en su manifiesto a detener todas las licencias futuras de petróleo y gas, en caso de que formen el próximo gobierno. Para los ecologistas esta promesa de no producir petróleo ni gas nuevos es insuficiente. “Seguir quemando carbón, petróleo y gas provocará la muerte de millones de personas. Tenemos que unirnos para defender a la humanidad o lo arriesgamos todo. Es por eso que Just Stop Oil exige que nuestro próximo gobierno firme un tratado legalmente vinculante para eliminar gradualmente los combustibles fósiles para 2030”, reclama un portavoz del colectivo, que amenaza con acciones conjuntas con “ciudadanos de Austria, Canadá, Noruega, los Países Bajos y Suiza”, que asegura, “se unirán a la resistencia este verano, si sus propios gobiernos no toman medidas significativas”.

El grupo ecologista también ha aclarado que la pintura utilizada desaparecerá con la lluvia, mientras la organización de protección del patrimonio English Heritage evalúa el impacto que la acción haya podido tener en las piedras, que son parte de un conjunto Patrimonio de la Humanidad de la ONU construido entre 3100 y 1600 a. C.

La Policía del lugar ha comunicado que las dos personas detenidas identificadas como Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73, afrontan acusaciones por dañar el histórico monumento, mientras continúan las investigaciones.