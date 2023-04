La editorial de cabecera de Abascal publica una autobiografía de Giorgia Meloni prologada por el líder de Vox

La autobiografía de la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, llegará a España prologada por el presidente de Vox Santiago Abascal. El libro, titulado Yo soy Giorgia, será publicado en castellano por una de las editoriales de cabecera del líder de Vox, Homo Legens.

Esta no será la primera obra que Abascal prologue para esta compañía. El político también ha redactado unos párrafos introductorios para Filosofía verde, escrito por Roger Scruton, y otro libro firmado por Amando de Miguel, quien forma parte también del Patronato de la Fundación Disenso, vinculada al partido de ultraderecha.

El nuevo lanzamiento conserva el título de la autobiografía escrita en italiano, Io sono Giorgia, unas palabras que Meloni entonó en un un mitin en 2019. “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”, remarcó. Esa presentación se convirtió en un éxito discotequero después de que dos DJ le añadiesen una base musical con el objetivo de reírse de ella; sin embargo, el resultado fue el contrario. La canción se convirtió en un éxito muy bailado en la noche italiana.

Amando de Miguel creyó en el proyecto de VOX, ahora realidad pujante, antes que nadie.



Ahora leeré como ha ido viendo nuestra evolución. @BHLegens pic.twitter.com/ZIaBPQYVMo — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) 14 de agosto de 2020

En línea con esas palabras, la editorial presenta a la autora como “una mujer, una madre, una italiana, una cristiana; una política que ya ha hecho historia”. “Merece la pena atreverse a conocerla”, añaden. Desde el sello explican que el libro que van a publicar es una traducción de la biografía escrita en italiano por Meloni y que se puso a la venta en 2021.

Relación afianzada

La relación entre Meloni y Vox se ha ido afianzando en los últimos años. Hace menos de un año, Meloni participó en la campaña electoral de Vox para los comicios andaluces. Allí acaparó titulares con una polémica e incendiaria intervención en Marbella (Málaga) que se viralizó.

Ante la dirección del partido, aseguró que “o se dice ‘sí’ o se dice ‘no”. “Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT [sic], sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas”, reseñó.

La participación de la política italiana no contribuyó a que Vox obtuviese un papel destacable en el parlamento andaluz: tras las elecciones, y con la mayoría absoluta del PP, la formación liderada en ese momento por Macarena Olona se convirtió en grupo irrelevante en la asamblea regional. A diferencia de la abogada del Estado, que ha abandonado la formación de Abascal, Meloni sí que ha obtenido unos buenos resultados. En septiembre la coalición que lideraba ganó las elecciones nacionales.

Abascal no perdió la oportunidad y celebró el triunfo de Meloni en su perfil de Twitter, aseguró que la líder de Fratelli d'Italia mostró “el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos”.

La biografía, que llegará a España en las próximas semanas, realiza un recorrido por la historia personal y la experiencia política de Meloni. Este no es el primer libro que Homo Legens edita sobre la presidenta del Gobierno de Italia, también ha publicado un ensayo titulado Giorgia Meloni, escrito por Francesco Giubilei y prologado por Jorge Buxadé.

Entre los autores y prologuistas de esta editorial hay varios nombres vinculados a la ultraderecha española y europea. Buxadé, vicepresidente y eurodiputado de Vox, ha publicado Soberanía, un libro que arranca su sinopsis asegurando que “el progre medio suele ridiculizar el sentimiento patriótico del español orgulloso de su legado, quien puede que no entienda España, pero sí la siente”.

Ringrazio @GiorgiaMeloni e l’editore spagnolo Gabriel Ariza per aver tradotto e pubblicato in Spagna il mio libro sulla Meloni con prefazione vicepresidente di @vox_es @Jorgebuxade. Si tratta del primo libro pubblicato fuori dall’Italia dedicato alla leader di FdI 🇮🇹🇪🇸 @BHLegens pic.twitter.com/0pXGg0IKow — Francesco Giubilei (@giubileif) 10 de octubre de 2021

Su compañero de partido, el secretario general, Ignacio Garriga, también figura como prologuista de una publicación sobre la historia de Catalunya. Otro miembro de la formación, en este caso el diputado Francisco José Contreras, redactó un epílogo para un libro que aborda el auge electoral de Vox y figura como autor de otro publicado con el título La fragilidad de la libertad. El catálogo incluye, asimismo, entre sus autores a los ultraderechistas franceses Jean-Marie Le Pen y Éric Zemmour.

La editorial que publica la biografía en castellano de Meloni comparte domicilio con el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep), fundado por Marion Maréchal-Le Pen, nieta de Jean-Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen. El nombre que vincula el sello editorial y el centro es el de Gabriel Ariza, socio fundador de estas dos iniciativas, tal y como recoge su perfil de Linkedin. En esta red social también figura como socio de Tizona Comunicación, la empresa que ha dirigido todas las campañas electorales de Vox, según ha publicado El País.

Homo Legens también estuvo presente en el festival Viva 21 que organizó el partido en Ifema, según publicó El Confidencial. Aunque tuvieron un stand en este evento de Vox, desde el sello de libros se desvincularon de la formación de ultraderecha. “No me parece un insulto decir que somos la editorial de Vox, pero yo creo que tenemos cierta distancia, habrá votantes a los que les gustemos y a otros que no”, indicó entonces el jefe del departamento de comunicación de la editorial.