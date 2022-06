Olona pincha en Andalucía y se convierte en irrelevante en el Parlamento

Pese a los fuegos artificiales poco antes de las 23.00 del domingo en el hotel donde Vox aguardó los resultados de las eleciones andaluzas, las expectativas eran otras y eso se notaba en el ambiente desde el principio de la tarde en que fueron llegando las primeras encuestas a pie de urna. Mientras que la extrema derecha duplicó en las elecciones de 2018 la mejor previsión de escaños que le daban los sondeos de las semanas previas, esta vez la realidad fue a la baja: 14 diputados frente a la veintena que le otorgaba alguna encuesta. Una vez confirmada la mayoría absoluta del PP andaluz, Macarena Olona no tardó en felicitar al ganador de la noche, Juan Manuel Moreno, al que la extrema derecha, como hizo gráficamente en el segundo debate preelectoral, sigue ofreciendo su “mano tendida”. Así se lo ha recordado el presidente del partido, Santiago Abascal, aunque los 58 diputados del PP no le da opción a ser relevante, ni en el Gobierno de la Junta al que insistían en aspirar, ni tampoco en el Parlamento autonómico. “Una legislatura por delante para sacar a Andalucía de las estadísticas más dramáticas”, ha dicho Olona ante sus simpatizantes, confirmando que su destino estará en la Cámara andaluza, lo que le obliga a abandonar de manera definitiva su escaño en el Congreso.

El PP logra la mayoría absoluta en Andalucía

“Espero que en esta ocasión sepan aprovecharlo”, ha sido el mensaje de Olona al PP tras unos resultados que “le van a permitir en solitario” y espera “que en esta ocasión sepan aprovecharlo”. “Vengo a mi tierra y vengo para quedarme”, ha insistido, alejándose de su polémico empadronamiento en Salobreña (Granada). “Hay que felicitar a Andalucía”, ha remarcado porque la comunidad autónoma “ha puesto pie en pared” aunque “no ha sido con el resultado que a mí me hubiera gustado”, ha reconocido. “Nunca nos habéis soltado la mano”, ha dicho en su ronda de agradecimientos, dirigidos principalmente a “los casi 500.000 andaluces que han apostado por el cambio real en Andalucía”.

Las elecciones andaluzas, según Olona, “tienen una evidente clave nacional” y en ellas Andalucía “ha dicho 'no' a las políticas de ruina y miseria que han traído a España gobiernos socialistas”. “Es evidente que hemos crecido y Vox aumenta la confianza de los españoles allí donde concurrimos, a pesar de luchar contra casi todos los elementos. No hay mayor dignidad que mantenerse en pie. Te voy a querer andalucía, cada día y cada noche, trabajando duramente con las manos limpias y arremangados en el Parlamento andaluz, donde va a ser un privilegio formar parte de esta gan familia”.

Resultados “en clave nacional”

En esa misma “clave nacional” ha centrado su intervención Santiago Abascal, sabedor de que no han sido los resultados esperados en la comunidad andaluza. Además de felicitar también a Moreno, ha reconocido que “hubiéramos querido otros resultados pero son buenos resultados para Vox porque son buenos para España”. Abascal se ha cebado en los resultados del PSOE este 19J: “Se ha vivido una derrota histórica en el que decían que era su feudo”, y han “pagado” el “pactar con el separatismo y el terrorismo”. Un “extraordinario resultado para España” porque “supone seguir la estela del cambio” en nuestro país, ha dicho.

En referencia al PP liderado por Moreno, “pueden lograr algo que no se ha logrado: que quede totalmente libre del sectarismo socialista y de la traición socialista a Andalucía y a España”. “Que no lo desaproveche para el cambio real” y para eso “va a tener la mano tendido” de Vox, “que esperamos que no se desperdicie”. “Celebramos la derrota histórica del socialismo”, pero ha advertido que tendrán su “vigilancia si esta mayoría absoluta la desaprovecha”. “Esa va a ser la gran labor de Vox en Andalucía”, pidiendo “valentía” a los populares “para el cambio real” y para “mantener una distancia infinita con el PSOE, que es lo que quiere la mayoría de los españoles”.

Olona, que fue la candidata más madrugadora en votar, en Salobreña (Granada), se hizo esperar en cambio su llegada al hotel NH Plaza de Armas de Sevilla, al menos para los medios de comunicación que la esperaban desde las 19.00, hora en que habían convocado al seguimiento del escrutinio. Al igual que ocurrió con Juan Espadas, la representante de Vox eligió entrar por otro acceso diferente al principal. Sobre las 20.30, desde el departamento de comunicación de Vox indicaron que la candidata se encontraba ya en el interior acompañada de la plana mayor del partido (Abascal, Ortega Smith, Espinosa de los Monteros, Monasterio y Buxadé). Los ánimos entre los simpatizantes ya eran muy prudentes, a tenor de las encuestas a pie de urna, que otorgaba a la formación de extrema derecha “un resultado peor del esperado”, aseguraban ya entonces fuentes de la formación.

Vox dejó fuera del seguimiento de la noche electoral a varios medios de comunicación, entre ellos elDiario.es. La Cadena Ser y El Español, por ejemplo, cursaron en tiempo y forma la petición para acreditarse para seguir los resultados en el hotel pero este mismo domingo les ha llegado un mensaje en el que el departamento de comunicación del partido decía que “lamentablemente” no habían podido tramitar su acreditación, según ha comprobado elDiario.es Andalucía. Este periódico contactó el sábado con las personas encargadas de las acreditaciones, que argumentaron que había una lista de espera pero que, “en cualquier caso”, no iba a acreditar a este periódico. “No tenemos relaciones con elDiario.es”, justificaron.