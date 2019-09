La juez exime de culpa a los farmacéuticos en el suministro de crecepelo a bebés

En el auto, la magistrada determina que los hechos hacen presumir que se ha podido cometer un delito y entiende que hay que iniciar diligencias previas Entiende que no procede investigar a los farmacéuticos porque no es exigible "que de cada lote hagan un análisis químico para determinar si es una molécula u otra" La magistrada puntualiza que "no quita que pueda haber personas responsables en su organigrama, y que las empresas tengan en su caso responsabilidad civil"