La justicia absuelve a las dos activistas de Femen que se encadenaron en La Almudena a favor del aborto

El Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid ha absuelto a las dos activistas de Femen que se encadenaron a un crucifijo de La Almudena (Madrid) de los delitos contra los sentimientos religiosos de los que estaban acusadas. La Fiscalía pedía nueve meses de cárcel para ambas y la acusación particular, la asociación Abogados Cristianos, dos años y 58 meses de multa. Sobre las 9.00 de la mañana del 14 de junio de 2014, Ana y Carlota irrumpieron en la iglesia gritando proclamas a favor del aborto, desnudas de cintura para arriba y se encadenaron al crucifijo del altar mayor hasta que fueron desalojadas por la Policía Nacional.

El juez entiende que en los hechos no hubo expresiones que "por la vía de la humillación, el menosprecio, el insulto, o el descrédito de los católicos promueva a terceros a discriminarlos, a odiarlos o a humillarlos" y asegura que no hubo delito contra los sentimientos religiosos porque no hubo contacto físico con el crucifijo del altar, cuando se llevó a cabo la acción no se estaba celebrando ningún acto de culto y no se produjo ningún daño material. El magistrado, por el contrario, enmarca la acción en la expresión de "una posición pública ante la modificación que en ese momento se planteaba en la sociedad sobre el aborto", es decir, la reforma de la ley que entonces planeaba el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.