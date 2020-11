La Justicia europea ve legal comercializar cannabidiol producido en otro Estado miembro si se extrae de la planta de cannabis entera

#CJUE: un État membre de l’#UE ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol légalement produit dans un autre État membre quand il est extrait de la plante de #cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines #CBD https://t.co/VGsRk63Zfn pic.twitter.com/Lay34cQPDa