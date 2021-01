Marty Baron, director de The Washington Post, se jubila

El director de The Washington Post, Marty Baron, se jubilará a finales del próximo mes de febrero, así lo ha confirmado el propio medio, que este martes ha publicado una sentida carta de Baron a sus compañeros de redacción. Tras ocho años en el periódico, ha sido Fred Ryan, actual editor y director ejecutivo, quien le ha despedido ante la redacción. "Aunque hace tiempo que sabíamos que este día llegaría, no disminuye la emoción que sentimos ante la noticia de la decisión de Marty Baron de retirarse", ha comentado Ryan.

En su carta a la redacción, Baron asegura que su experiencia en el diario "ha sido profundamente significativa, enriquecida por colegas que me hicieron mejor profesional y mejor persona". "A los 66 años, me siento preparado para seguir adelante", asegura el periodista, que se había comprometido a permanecer en el Post hasta las elecciones presidenciales, según menciona en la carta.

Después de años de ampliación de la redacción, transformación digital y de reconocimiento internacional, que incluyen 10 premios Pulitzer, la fecha de jubilación de Baron será el 28 de febrero. Antes de llegar al Post, Baron fue máximo responsable del Boston Globe en la época en la que el equipo de investigación Spotlight destapó el escándalo de abusos a menores por parte de algunos miembros de la iglesia católica.

"Desde el momento en que llegué a The Post, he tratado de hacer una contribución duradera al tiempo que retribuyo a una profesión que ha significado tanto para mí y que sirve para salvaguardar la democracia. Ha sido un honor para mí trabajar junto a cientos de periodistas que hacen de The Post una institución indispensable. Espero que el futuro de The Post sea un periodismo magnífico y que sigamos en contacto", se ha despedido Baron.