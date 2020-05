Las excepciones al uso obligatorio de la mascarilla: menores de seis años, personas con dificultades respiratorias o actividades "incompatibles"

El BOE ha publicado la orden ministerial que regula el uso obligatorio de mascarillas a partir de este jueves en los espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar la distancia de dos metros interpersonal, vigente hasta el final del estado de alarma. Tendrán que utilizarlas todas las personas mayores de seis años, con la excepción de aquellas que tengan dificultades respiratorias que puedan verse agravadas por utilizarlas o en actividades que sean "incompatibles". En el caso de la población infantil de entre tres y cinco años, la mascarilla es "recomendable", pero no obligatoria.

Según recoge el BOE, el uso de mascarillas −"preferentemente higiénicas y quirúrgicas"− será obligatorio "en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros". Las excepciones: aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y aquellas que tengan contraindicado llevarlas por motivos de salud o discapacidad.

Asimismo, no será exigible cuando exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad ni en el desarrollo de actividades que, por su propia naturaleza, resulten "incompatibles". El Gobierno cita como ejemplo actividades "tales como la ingesta de alimentos y bebidas". No aparece ninguna mención al deporte, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló el martes que, por definición, la "distancia óptima" para practicar deporte al aire libre o en espacios cerrados durante la desescalada ya son dos metros, por lo que si se cumple no hace falta.

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, recomendó ayer a la población que, en caso de duda, se utilizase, salvo las situaciones en las que es "evidente" que hay una distancia interpersonal suficiente. "El primer paso a dar es salir de casa con la mascarilla. A partir de ahí, hay que valorar las situaciones", explicó.

El Gobierno justifica la utilización generalizada de mascarillas "no solo por su alta transmisibilidad", sino también por la "capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas". "Es necesario seguir un principio de precaución que permita continuar por la senda de la reducción de los casos de contagio de la enfermedad en nuestro país, principalmente cuando no se dispone de otras medidas como la vacunación", defiende el ministerio que encabeza Salvador Illa.