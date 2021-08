Más de la mitad de España registró uno de los 10 días más cálidos de su historia la semana pasada

¿Son normales en verano las altas temperaturas que se vivieron la semana pasada en toda España? Según los datos, no. No son normales. La ola de calor que se vivió la Península y Canarias la semana pasada ha dejado récords de temperatura en más de la mitad del país. Como han explicado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha sido "un episodio excepcionalmente extenso" –ha afectado a 30 provincias– "e intenso", se sitúa, provisionalmente, como "el más intenso vivido en España en cuanto a temperaturas", empatado con el de junio de 2019.

Entre el 11 y el 16 de agosto, hasta 29 provincias registraron uno de los diez días más cálidos de su historia. Así se desprende de los registros de las temperaturas máximas recopilados por la Aemet desde 1950 (o desde el primer año disponible) y analizados por elDiario.es. Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua o, en su ausencia, de otra estación de la provincia con las mismas características. Ver metodología.

Los meteorólogos de la agencia alertaron de que la irrupción continuada de "una masa de aire muy cálido desde el norte de África, junto con la fuerte insolación propia de estas fechas" daría lugar a "temperaturas muy altas", hasta llegar a "valores por encima de los normales en verano" en gran parte de la Península y Baleares, excepto el área cantábrica. Y así fue. El climatólogo de la Aemet, César Rodríguez Ballesteros, explicó en declaraciones a EFE que "los pasados días 14 y 13 de agosto, dentro de esta ola de calor, han sido respectivamente el segundo y tercero más cálidos registrados en el conjunto de España desde 1941".

En concreto, durante esta última ola de calor, en Albacete, Ávila, Cáceres, Cuenca, Granada, Murcia, Navarra, Segovia, Soria, Teruel y Toledo se ha llegado a la temperatura más alta desde que existen registros. En Córdoba y Madrid se han igualado los récords históricos existentes. En Canarias la ola aún ha seguido durante esta semana.

No ha sido especialmente duradera, sobre todo si la comparamos con los 26 días seguidos de ola de calor en 2015, la más larga hasta ahora. Pero los seis días en los que ha tenido lugar la primera ola de 2021 han dado para múltiples hitos térmicos. Aunque el episodio de altas temperaturas empezó el miércoles, fueron el viernes 13 y el sábado 14 los días en que se batieron la mayoría de récords. El sábado hubo seis provincias que alcanzaron su máxima más alta hasta la fecha y 21 registraron ese día una de las diez temperaturas más elevadas de su historia.

En verano es normal que haga calor y no podemos hablar de ola cuando las temperaturas, aún siendo altas o incluso muy altas, sean relativamente habituales en el periodo estival. Pero sí podemos decirlo cuando se trata de episodios de temperaturas anormalmente altas, que se mantienen varios días y afectan a una parte importante de nuestra geografía.

Precisamente esto es lo que pasó entre el 11 y el 16 de agosto. En un tercio de las estaciones incluidas en este análisis se llegaron a registrar máximas hasta 10 grados por encima de lo que sería habitual en ellas durante el mes de agosto. La temperatura más anómala se registró en Navarra: el sábado alcanzaron 41,6 ºC, hasta 13 grados de más respecto a la media histórica normal de las máximas. En Murcia se situaron 12 grados por encima. En Granada, Jaén, Álava y La Rioja el termómetro subió 11 grados más de lo habitual.

Durante la reciente #OlaDeCalor se ha dicho que «es normal que haga calor en verano en España», dando a entender que no era para tanto. Pues sí: aunque sea normal el calor estival en nuestro país, este episodio y la tendencia observada en los últimos años no lo son tanto. Hilo🧵 pic.twitter.com/cvJY3SUzKQ

"Aunque sea normal el calor estival en nuestro país, este episodio y la tendencia observada en los últimos años no lo son tanto", publicó el experto de la Aemet, Rubén del Campo, en su cuenta de Twitter. Una de las principales consecuencias del calentamiento del planeta es la multiplicación de estas olas y España es un ejemplo de este fenómeno. El país vivió el doble de olas de calor entre 2011 y 2020 que en las décadas anteriores. También casi la mitad de las temperaturas más elevadas en cada provincia se han alcanzado durante la última década y dos tercios se concentran a partir del 2000, como se puede ver en la siguiente tabla.

Los 46,9ºC alcanzados en el aeropuerto de Córdoba el sábado la sitúan como la capital que ha registrado una temperatura más elevada durante esta ola de calor. Le siguen Murcia (46,2 ºC), Granada (46 ºC) y otra vez Córdoba (45,9 ºC, el viernes). Estos cuatro registros se encuentran entre las diez máximas más altas en las capitales de provincia desde 1950.

Una temperatura aún más elevada se alcanzó en Montoro (Córdoba), una estación que está fuera de este análisis. Con 47,4 ºC de máxima se sitúa como valor récord de la red de estaciones automáticas modernas. Como dice del Campo, si bien "es cierto que se mantienen registros superiores a este" –hasta una portada que se ha hecho viral donde se menciona que se habían alcanzado 50 ºC en algún lugar de La Mancha, se trata de "datos antiguos y sin los rigurosos filtros de entrada actuales".

La realidad es que "incluso asumiendo que esos registros fuesen válidos, hay una cosa que es abrumadoramente innegable: la tendencia. Los veranos son ahora en España más cálidos que antes, y las olas de calor, más frecuentes", remacha el experto.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de las temperaturas máximas en cada provincia durante este año, comparada con la media histórica. También se encuentra, junto a otros mapas y gráficos, en la herramienta de seguimiento de las temperaturas diarias de todas las provincias, donde durante este verano en elDiario.es comparamos las máximas con su media histórica.

Metodología

Para este artículo se han usado los datos históricos de las temperaturas máximas recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde 1950 (o desde el primer año disponible), extraídos de su API y analizados por elDiario.es.

Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua. En su ausencia, su ha usado otra estación de la provincia con las mismas características (por ejemplo, los datos de Palencia corresponden a la estación de Autilla del Pino).

En los casos de Cantabria, Gipuzkoa y Álava los datos de las últimas 24h no proceden de la misma estación que los datos históricos usados para esa provincia, ya que no existe una estación que comparta todos los datos. Sin embargo, se trata de estaciones situadas a pocos metros de distancia en los aeropuertos de estas provincias. Las temperaturas recopiladas por ambas no siempre coinciden, por las condiciones del entorno donde están situadas, pero la variación es de pocas décimas y por eso se han usado para la comparativa.

Cómo indicador de referencia para la "temperatura normal" se usa la media de las máximas entre 1981 y 2010, el periodo temporal considerado por la Aemet para "definir las características climáticas de una zona determinada". Cómo verano se consideran las fechas del 1 de junio al 31 de agosto, siguiendo las indicaciones de la Aemet.