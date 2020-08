Los nuevos contagios de coronavirus repuntan hasta los 9.658 casos, 3.781 de ellos en el último día

Los casos de coronavirus vuelven a repuntar en España. Este jueves, el Ministerio de Sanidad ha registrado 9.658 nuevos contagios, de los que 3.781 se han dado en las últimas 24 horas. La comunidad que más diagnósticos suma es Madrid, con 2.645 añadidos y 979 de ellos entre ayer y hoy. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 429.507 personas confirmadas por test.

Tras Madrid, de nuevo Catalunya es la comunidad que más casos nuevos ha notificado: 1.345 –con 164 en el último día. La sigue la Comunitat Valenciana, que ha sumado 1.256 –aunque ayer no reportó datos por problemas técnicos– y 134 en las últimas horas. Andalucía es la siguiente, con 812 y 384; y Euskadi, con 642 y 636.







En la rueda de prensa de hoy, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que se están haciendo en España alrededor de 70.000 PCR diarias y también ha aportado información sobre los brotes: desde el último informe de la semana pasada ha habido 687 nuevos brotes, con 5.300 casos asociados.

Respecto a los fallecidos, las autoridades sanitarias han añadido 25 al balance total, por lo que, desde marzo ya son 28.996. De ellos, 132 han muerto en la última semana, 56 en Madrid.

Continúan subiendo los ingresos en los hospitales. En la última semana, ha habido 1.607 localizados en toda España. Destaca el dato de la Comunidad de Madrid, que se acerca al medio millar (490). Tras ella, Andalucía ha notificado 230; la Comunitat Valenciana, 153; Castilla y León, 129 y Canarias, 106. El resto de regiones notifican menos de cien casos y Asturias, Euskadi y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, menos de diez.

Crece también el número de pacientes en cuidados intensivos. En los últimos siete días, han sido 114. Se han dado especialmente en Canarias (19), la Comunitat Valenciana (14), Andalucía (14), Madrid (11) y Castilla y León (diez). Las demás han tenido menos de una decena y ni Aragón, ni Asturias, ni la ciudad autónoma de Ceuta han tenido casos.

Asimismo, se han actualizado los datos del personal sanitario infectado. En la última semana, ha habido 705 casos, distribuidos en toda España menos en Euskadi. Lidera estos contagios la Comunitat Valenciana, con 99, seguida de Andalucía, con 78 y de Navarra, con 76.

Acuerdo entre Gobierno y comunidades sobre la vuelta al cole

Este jueves, Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo para poner en marcha 23 medidas y cinco recomendaciones para la vuelta al colegio del que solo se ha descolgado Euskadi. "Hay un compromiso de seguir estas medidas pero no únicamente estas", ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en referencia a los distintos planes que pondrán en marcha las autonomías, que tienen las competencias en materia educativa. Lo que ha enfatizado el Gobierno en la rueda de prensa posterior al encuentro con los consejeros de Educación y Sanidad es que la vuelta al colegio es obligatoria para los menores de entre seis y 16 años ante la posibilidad de que haya padres y madres que se nieguen a que acudan a clase ante el temor a que no sea un entorno seguro. Lo que no ha precisado el Ejecutivo es qué medidas en materia de conciliación pretende adoptar para aquellos progenitores que tengan que hacerse cargo de sus hijos en caso de que estén en cuarentena y no puedan trabajar.

Por otro lado, más allá de la vuelta al cole, en Madrid, el Ayuntamiento ha aprobado un plan de urgencia para frenar el virus. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han anunciado el cierre de los 3.800 parques y jardines de la ciudad entre las 22 y las 6 horas "para evitar el botellón", la clausura anticipada de las piscinas municipales de verano y una campaña de concienciación y control con voluntarios a pie de calle. Todas las medidas se pondrán en marcha el próximo 1 de septiembre, ha concretado el equipo municipal tras la Junta de Gobierno de este jueves, la primera del nuevo curso político.

Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que han decidido adelantar la campaña de vacunación de la gripe. Si habitualmente, cada año comenzaba a finales de octubre y principios de noviembre; este año, será "la primera quincena de octubre, idealmente la primera semana". Con esa orientación, cada gobierno autonómico decide su calendario de vacunación gripal. El objetivo será llegar a un 75% de cobertura para mayores de 65 años y un 60% para personas de riesgo, en contacto con personas de riesgo, y embarazadas.